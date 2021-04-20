https://ria.ru/20210420/podgotovka-1729175026.html

Украинские офицеры рассказали о подготовке к войне с Россией

Украинские офицеры рассказали о подготовке к войне с Россией

Опрошенные изданием "Страна.ua" украинские военные рассказали, как ВСУ планируют действовать в случае войны с Россией. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T21:16

2021-04-20T21:16

2021-04-20T21:40

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Опрошенные изданием "Страна.ua" украинские военные рассказали, как ВСУ планируют действовать в случае войны с Россией. По словам майора из подразделения, находящегося около Горловки, в последнюю неделю ситуация в Донбассе изменилась. "Поступил приказ укрепить позиции и создать минные противотанковые поля по линиям вероятного наступления противника", — поделился собеседник портала. Он отметил, что еще три недели назад на передовую подвозили бронетехнику и артиллерию — готовились к наступлению. "Но танки и минометы остались. Стоят замаскированные даже не во второй линии, а за пару сотен метров от передка", — добавил военный. Он также рассказал, что сейчас на нейтральной полосе, дорогах и даже позади передовых позиций расставляют мины. "Это такой резервный план обороны – в случае, если в наступлении будут участвовать российские войска, то после короткого боя нашу пехоту отведут на вторую, более укрепленную линию обороны", — пояснил майор ВСУ. Другой военный, старший сержант, рассказал, что командование запретило выходить на нейтральную полосу, чтобы избежать провокаций. При этом он отметил, что по ночам слышна стрельба. "Командиры за такое не наказывают, мол, лучше перебдеть, чем недобдеть", — признался военный. Еще один собеседник "Страны", подполковник, рассказал об укреплении границы с Крымом. Туда перебрасывают дополнительные силы. "Бригады сейчас держат на полигонах в Николаевской и Запорожской областях. Подразделения должны были выехать на ротацию на луганское направление, но сейчас планы поменялись, говорят, что наши части перебросят под Крым", — рассказал офицер. По его словам, части, которые должны были уходить в тыл, оставили на позициях в Луганской области, и пока не известно, когда будет ротация. В последнее время Киев и страны Запада выражают обеспокоенность из-за перемещения российских войск около украинских границ. При этом Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.

https://ria.ru/20210420/ukraina-1728975895.html

https://ria.ru/20210420/provintsiya-1729023483.html

https://ria.ru/20210419/dipotnosheniya-1729008700.html

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россия, донбасс, вооруженные силы украины, украина, в мире