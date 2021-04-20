https://ria.ru/20210420/podderzhka-1729179324.html

Зеленский рассказал о поддержке международных партнеров

Зеленский рассказал о поддержке международных партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международные партнеры готовы поддержать Украину в противостоянии "российской агрессии" финансово и более... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T22:20

2021-04-20T22:20

2021-04-20T22:57

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КИЕВ, 20 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международные партнеры готовы поддержать Украину в противостоянии "российской агрессии" финансово и более жёсткими санкциями."Мы не боимся (России – ред.), потому что имеем также мощную поддержку международных партнеров. Я говорил с лидерами Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании, Турции, с президентом Совета Европы и генсеком НАТО. Они, как и все другие партнеры, на нашей стороне. Они прекрасно видят истинные мотивы России. Готовы поддерживать нас финансово. Готовы вводить все больше жестких санкций и принимать жесткие резолюции. Это правильно, необходимо, и за все это Украина искренне благодарна", - сказал Зеленский в своём видеообращении во вторник вечером.В то же время, по его словам, украинским гражданам необходимо понимать конкретные шаги, на которые готовы пойти международные партнеры."Нашим гражданам очень нужно понимать, на что еще готов мир. Как и кем именно вы поможете нам, если некоторые вновь проигнорирует границы в центре Европы? Понимаете ли вы, что Украине, а вместе с ней - всему миру, что верит в силу и непоколебимость международного права, может понадобиться значительно, значительно больше, чем дипломатическая обеспокоенность. Всем нам может понадобиться решительность. Готов ли мир к решению сложных задач? Перестанет он в случае широкомасштабной агрессии со стороны РФ прятаться от неприятных вопросов, в частности касательно Совета Безопасности ООН, Парламентской ассамблеи Совета Европы, "Северного потока 2"?" - добавил Зеленский.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://radiosputnik.ria.ru/20210420/zelenskiy-1729179668.html

https://ria.ru/20210420/zelenskiy-1729179449.html

москва

германия

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, нато, совет европы, дмитрий песков, москва, германия, оон, россия, владимир зеленский, украина, в мире