Зеленский рассказал о поддержке международных партнеров
22:20 20.04.2021 (обновлено: 22:57 20.04.2021)
КИЕВ, 20 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международные партнеры готовы поддержать Украину в противостоянии "российской агрессии" финансово и более жёсткими санкциями.
"Мы не боимся (России – ред.), потому что имеем также мощную поддержку международных партнеров. Я говорил с лидерами Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании, Турции, с президентом Совета Европы и генсеком НАТО. Они, как и все другие партнеры, на нашей стороне. Они прекрасно видят истинные мотивы России. Готовы поддерживать нас финансово. Готовы вводить все больше жестких санкций и принимать жесткие резолюции. Это правильно, необходимо, и за все это Украина искренне благодарна", - сказал Зеленский в своём видеообращении во вторник вечером.
Вчера, 22:25Зеленский обратился к Путину на русском языке
В то же время, по его словам, украинским гражданам необходимо понимать конкретные шаги, на которые готовы пойти международные партнеры.
"Нашим гражданам очень нужно понимать, на что еще готов мир. Как и кем именно вы поможете нам, если некоторые вновь проигнорирует границы в центре Европы? Понимаете ли вы, что Украине, а вместе с ней - всему миру, что верит в силу и непоколебимость международного права, может понадобиться значительно, значительно больше, чем дипломатическая обеспокоенность. Всем нам может понадобиться решительность. Готов ли мир к решению сложных задач? Перестанет он в случае широкомасштабной агрессии со стороны РФ прятаться от неприятных вопросов, в частности касательно Совета Безопасности ООН, Парламентской ассамблеи Совета Европы, "Северного потока 2"?" - добавил Зеленский.
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.