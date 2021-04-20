https://ria.ru/20210420/pereplanirovka-1729083207.html
Бирюков: согласование перепланировки в электронном виде упростило процесс
Бирюков: согласование перепланировки в электронном виде упростило процесс
Перевод услуги по согласованию перепланировки жилья в Москве в электронный вид сделал процесс более быстрым, прозрачным и удобным, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T09:48
2021-04-20T09:48
2021-04-20T13:02
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петр бирюков
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Перевод услуги по согласованию перепланировки жилья в Москве в электронный вид сделал процесс более быстрым, прозрачным и удобным, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся на официальном сайте мэра Москвы.Как отмечается на сайте мэра столицы, по закону серьезные изменения в плане квартиры необходимо согласовать в Мосжилинспекцией. Причем юридически правильно получить разрешение заранее, до начала ремонта, но на практике собственники чаще пытаются утвердить уже готовые переделки.Бирюков напомнил, что в прошлом году госуслугу по согласованию переустройства и перепланировки перевели в электронный вид.По его словам, действующий в столице порядок согласования перепланировок помещений позволяет обеспечить соблюдение строительных и санитарных норм при выполнении ремонтных работ, защитить интересы собственника и его соседей.
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петр бирюков, москва
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости.
Перевод услуги по согласованию перепланировки жилья в Москве в электронный вид сделал процесс более быстрым, прозрачным и удобным, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
, чьи слова приводятся на официальном сайте мэра Москвы.
Как отмечается на сайте мэра столицы, по закону серьезные изменения в плане квартиры необходимо согласовать в Мосжилинспекцией. Причем юридически правильно получить разрешение заранее, до начала ремонта, но на практике собственники чаще пытаются утвердить уже готовые переделки.
Бирюков напомнил, что в прошлом году госуслугу по согласованию переустройства и перепланировки перевели в электронный вид.
"Теперь жители в любое удобное время могут подать заявление, направить документы и отследить статус рассмотрения заявки в личном кабинете на сайте mos.ru. Процесс получения услуги стал максимально прозрачным и удобным, а сроки получения решения сократились", - рассказал заместитель мэра.
По его словам, действующий в столице порядок согласования перепланировок помещений позволяет обеспечить соблюдение строительных и санитарных норм при выполнении ремонтных работ, защитить интересы собственника и его соседей.