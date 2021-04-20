https://ria.ru/20210420/pase-1729060282.html

Российский сенатор на заседании ПАСЕ выступил против ковид-паспортов

Российский сенатор на заседании ПАСЕ выступил против ковид-паспортов

Член российской делегации в ПАСЕ сенатор Владимир Круглый высказался против введения на международном уровне ковид-паспортов. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T11:28

2021-04-20T11:28

2021-04-20T11:28

распространение коронавируса

владимир круглый

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

парламентская ассамблея совета европы

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Член российской делегации в ПАСЕ сенатор Владимир Круглый высказался против введения на международном уровне ковид-паспортов."Тема ковид-паспортов является очень чувствительной и должна носить деполитизированный характер", - сказал Круглый в ходе пленарного заседания ПАСЕ во вторник, на котором парламентарии обсуждали возможность введения COVID-паспортов.Сенатор, который является заслуженным врачом РФ, также указал, что ковид-паспорта должны содержать только медицинскую информацию - вид вакцины, введенной пациенту, время вакцинации.Предполагается, что такие паспорта должны получать все, кто прошел вакцинацию, или при наличии антител для тех, кто уже переболел, добавил Круглый. "Но нет четкого ответа, на какой срок выдавать такие паспорта, поскольку для ряда граждан иммунитет вырабатывается только на один-два месяца, порядка 10% при прохождении иммунизации не вырабатывают антитела", - добавил он.Вместе с тем, обсуждаемое введение ковид-паспортов может нарушать права граждан, которые хотели бы совершить международные поездки, но у них нет такого документа, сказал законодатель.Он также напомнил, что у некоторых пациентов есть медицинские противопоказания к вакцинации.Круглый отметил, что в ряде стран граждане не могут получить прививочные сертификаты, поскольку не хватает вакцин. Кроме того, может идти речь об одобренных в ЕС вакцинах, при этом сам гражданин, как правило, не имеет возможности выбрать препарат."Все эти факторы можно рассматривать как нарушение прав человека, поэтому поддержать введение ковид-паспортов не представляется возможным", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20210414/koronavirus-1728088845.html

https://ria.ru/20210407/vaktsinatsiya-1727139131.html

https://ria.ru/20210401/kovid-pasporta-1603865759.html

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владимир круглый, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, парламентская ассамблея совета европы, общество