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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210420/otpusk-1729063628.html
Россияне рассказали, как на их планах сказалось "закрытие" Турции
Россияне рассказали, как на их планах сказалось "закрытие" Турции
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, как на планы россиян повлияло "закрытие" Турции, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T16:15
2021-04-20T16:15
туризм
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турция
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, как на планы россиян повлияло "закрытие" Турции, сообщает Туту.ру.В исследовании приняли участие 1 658 человек. Выяснилось, что 59 процентов респондентов все равно планировали отпуск в России. Каждый пятый опрошенный (22 процента респондентов) настроен отдохнуть за границей и будет искать альтернативные зарубежные направления. Переориентировались на российские курорты четыре процента участвовавших в опросе. А еще 15 процентов заявили о том, что вообще намерены отказаться от отпуска.В прошлом году большинство россиян либо вовсе не устраивали себе каникулы, либо, как минимум отказались от дальних поездок. По данным опросов сервиса, отпуск в деревне, на даче или дома в 2020 году провели 34 процента россиян. В поездку по России отправились около трети опрошенных: по десять процентов соответственно ездили в Крым и на Черноморское побережье Краснодарского края, два процента выбрали курорты Кавказских Минеральных Вод, девять – другие регионы России. В Турцию, по данным опроса, отправились пять процентов туристов, еще четыре – съездили в другие страны. Не отдыхали в прошлом году 26 процентов респондентов.
https://ria.ru/20210420/turtsiya-1728966768.html
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минеральные воды
республика крым
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отдых на море, куда поехать, россия, туризм, туту.ру, туристы, новости - туризм, турция, минеральные воды, республика крым, краснодарский край

Россияне рассказали, как на их планах сказалось "закрытие" Турции

16:15 20.04.2021
 
© Depositphotos / Tinatin1Грустная девушка с чемоданом
Грустная девушка с чемоданом - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Depositphotos / Tinatin1
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, как на планы россиян повлияло "закрытие" Турции, сообщает Туту.ру.
В исследовании приняли участие 1 658 человек. Выяснилось, что 59 процентов респондентов все равно планировали отпуск в России.
Каждый пятый опрошенный (22 процента респондентов) настроен отдохнуть за границей и будет искать альтернативные зарубежные направления. Переориентировались на российские курорты четыре процента участвовавших в опросе. А еще 15 процентов заявили о том, что вообще намерены отказаться от отпуска.
В прошлом году большинство россиян либо вовсе не устраивали себе каникулы, либо, как минимум отказались от дальних поездок. По данным опросов сервиса, отпуск в деревне, на даче или дома в 2020 году провели 34 процента россиян.
В поездку по России отправились около трети опрошенных: по десять процентов соответственно ездили в Крым и на Черноморское побережье Краснодарского края, два процента выбрали курорты Кавказских Минеральных Вод, девять – другие регионы России. В Турцию, по данным опроса, отправились пять процентов туристов, еще четыре – съездили в другие страны. Не отдыхали в прошлом году 26 процентов респондентов.
Туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 08:00Туризм
Второй год без моря: на что и как туристам предлагают заменить Турцию
 
Туризмотдых на морекуда поехатьРоссияТуризмТуту.рутуристыНовости - ТуризмТурцияМинеральные ВодыРеспублика КрымКраснодарский край
 
 
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