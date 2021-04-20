https://ria.ru/20210420/otnosheniya-1729084445.html

В Госдуме оценили предложение о разрыве отношений России и Украины

В Госдуме оценили предложение о разрыве отношений России и Украины

Призыв партии Зеленского разорвать дипломатические отношения с РФ - попытка украинской элиты найти внешнего врага и прикрыть свои неудачи и неэффективную... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T13:06

2021-04-20T13:06

2021-04-20T13:06

россия

лиза богуцкая

владимир зеленский

сергей рябков

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Призыв партии Зеленского разорвать дипломатические отношения с РФ - попытка украинской элиты найти внешнего врага и прикрыть свои неудачи и неэффективную работу, заявил РИА Новости член думского комитета по делам СНГ Артем Туров.Ранее представители пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Богдан Еременко и Лиза Богуцкая призвали президента страны Владимира Зеленского разорвать дипотношения с Россией, провести призыв резервистов, созвать специальное заседание парламента, а также обратиться к западным государствам с предложением о временном направлении своих военных контингентов на территорию Украины в качестве сдерживающего фактора возможной агрессии со стороны РФ."Это лишь попытка части украинской элиты перенести внимание с внутренних объектов, которые есть в этой стране, попытаться найти внешнего врага. Попытка прикрыть свои неудачи и неэффективную работу", - заявил депутат.Туров добавил, что Украине необходимо ответить на несколько вопросов, в том числе касающихся Минских соглашений. "Все обстрелы мирных объектов, гибель мирных жителей, передвижения крупной военной техники, тяжелых вооружений, постоянная дислокация войск – это вопрос к украинской власти, почему они нагнетают ситуацию на такой непростой территории, где последние несколько лет происходит конфликт. И ответственность несет именно украинская сторона, потому что они не выполняют ни один пункт практически из тех соглашений, которые были приняты", - подчеркнул депутат."Надо отметить, что РФ не нарушает никакие международные договоры и наши вооруженные силы находятся на нашей территории. А вопросы к таким высказываниям, которые мы слышим от представителей украинской элиты, их постоянные попытки войти в какое-то обсуждение того или иного вопроса, связанного с внутренними делами РФ: неважно, то ли это военные учения, то ли работа на Крымской территории – это все внутренние дела РФ", - констатировал Туров.Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне даны пояснения в начале апреля. Он отмечал, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученной информацией.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://radiosputnik.ria.ru/20210420/krym-1729059605.html

https://ria.ru/20210419/sderzhivanie-1728971964.html

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москва

сша

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россия, лиза богуцкая, владимир зеленский, сергей рябков, москва, сша, в мире