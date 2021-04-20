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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210420/novorozhdennaya-1729169931.html
В Италии у новорожденной девочки обнаружили антитела к коронавирусу
В Италии у новорожденной девочки обнаружили антитела к коронавирусу
Первый случай обнаружения на юге Италии антител к коронавирусу у новорожденного зафиксирован в области Апулия, сообщил во вторник журналистам глава... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T20:20
2021-04-20T20:20
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
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РИМ, 20 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Первый случай обнаружения на юге Италии антител к коронавирусу у новорожденного зафиксирован в области Апулия, сообщил во вторник журналистам глава медико-санитарной службы города Лечче Родольфо Ролло.Девочка, в крови которой были выявлены антитела, родилась у 35-летней врача Элены Колицци, которая решила сделать прививку от COVID-19 на седьмом месяце беременности. Никаких побочных эффектов от вакцинации у женщины не было. По данным медиков, уровень антител у малышки такой же, как у вакцинированной матери, и есть все основания полагать, что она будет защищена от коронавируса. Ролло назвал такой результат "прекрасной новостью и посланием надежды для будущего"."Принять это решение мне помогла надежда защитить саму себя и мою дочку от COVID. Взвесив преимущества и возможные риски, связанные с прививкой, я решилась на вакцинацию во время беременности", - приводит слова Колицци издание La Gazzetta del Mezzogiorno,Это первый подобный случай, зарегистрированный на юге Италии.В марте местные СМИ сообщили, что в североитальянском городе Падуя антитела впервые были обнаружены у двух новорожденных девочек, матери которых также были вакцинированы от COVID-19. Как и в случае с Колицци, речь шла о двух женщинах-врачах – иммунологе и гинекологе, которым в ходе кампании по массовой вакцинации населения в Италии прививки от коронавируса были сделаны еще в январе. Обе малышки и их матери чувствуют себя хорошо, никаких осложнений в результате вакцинации у них выявлено не было.
https://ria.ru/20210413/deti-1728126749.html
https://ria.ru/20210402/antitela-1603895470.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, апулия, здоровье - общество, падуя, италия, в мире

В Италии у новорожденной девочки обнаружили антитела к коронавирусу

20:20 20.04.2021
 
© Fotolia / haveseenНоворожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Fotolia / haveseen
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РИМ, 20 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Первый случай обнаружения на юге Италии антител к коронавирусу у новорожденного зафиксирован в области Апулия, сообщил во вторник журналистам глава медико-санитарной службы города Лечче Родольфо Ролло.
Девочка, в крови которой были выявлены антитела, родилась у 35-летней врача Элены Колицци, которая решила сделать прививку от COVID-19 на седьмом месяце беременности. Никаких побочных эффектов от вакцинации у женщины не было. По данным медиков, уровень антител у малышки такой же, как у вакцинированной матери, и есть все основания полагать, что она будет защищена от коронавируса. Ролло назвал такой результат "прекрасной новостью и посланием надежды для будущего".
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"Принять это решение мне помогла надежда защитить саму себя и мою дочку от COVID. Взвесив преимущества и возможные риски, связанные с прививкой, я решилась на вакцинацию во время беременности", - приводит слова Колицци издание La Gazzetta del Mezzogiorno,
Это первый подобный случай, зарегистрированный на юге Италии.
В марте местные СМИ сообщили, что в североитальянском городе Падуя антитела впервые были обнаружены у двух новорожденных девочек, матери которых также были вакцинированы от COVID-19. Как и в случае с Колицци, речь шла о двух женщинах-врачах – иммунологе и гинекологе, которым в ходе кампании по массовой вакцинации населения в Италии прививки от коронавируса были сделаны еще в январе. Обе малышки и их матери чувствуют себя хорошо, никаких осложнений в результате вакцинации у них выявлено не было.
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