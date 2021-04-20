https://ria.ru/20210420/novorozhdennaya-1729169931.html

В Италии у новорожденной девочки обнаружили антитела к коронавирусу

В Италии у новорожденной девочки обнаружили антитела к коронавирусу

Первый случай обнаружения на юге Италии антител к коронавирусу у новорожденного зафиксирован в области Апулия, сообщил во вторник журналистам глава... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T20:20

2021-04-20T20:20

2021-04-20T20:20

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

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падуя

италия

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РИМ, 20 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Первый случай обнаружения на юге Италии антител к коронавирусу у новорожденного зафиксирован в области Апулия, сообщил во вторник журналистам глава медико-санитарной службы города Лечче Родольфо Ролло.Девочка, в крови которой были выявлены антитела, родилась у 35-летней врача Элены Колицци, которая решила сделать прививку от COVID-19 на седьмом месяце беременности. Никаких побочных эффектов от вакцинации у женщины не было. По данным медиков, уровень антител у малышки такой же, как у вакцинированной матери, и есть все основания полагать, что она будет защищена от коронавируса. Ролло назвал такой результат "прекрасной новостью и посланием надежды для будущего"."Принять это решение мне помогла надежда защитить саму себя и мою дочку от COVID. Взвесив преимущества и возможные риски, связанные с прививкой, я решилась на вакцинацию во время беременности", - приводит слова Колицци издание La Gazzetta del Mezzogiorno,Это первый подобный случай, зарегистрированный на юге Италии.В марте местные СМИ сообщили, что в североитальянском городе Падуя антитела впервые были обнаружены у двух новорожденных девочек, матери которых также были вакцинированы от COVID-19. Как и в случае с Колицци, речь шла о двух женщинах-врачах – иммунологе и гинекологе, которым в ходе кампании по массовой вакцинации населения в Италии прививки от коронавируса были сделаны еще в январе. Обе малышки и их матери чувствуют себя хорошо, никаких осложнений в результате вакцинации у них выявлено не было.

https://ria.ru/20210413/deti-1728126749.html

https://ria.ru/20210402/antitela-1603895470.html

апулия

падуя

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, апулия, здоровье - общество, падуя, италия, в мире