https://ria.ru/20210420/nots-1729046116.html
Эксперты разрабатывают перспективный план развития Западно-Сибирского НОЦ
Эксперты разрабатывают перспективный план развития Западно-Сибирского НОЦ
Пять проектов, разработанных центром развития компетенций Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ), будут представлены для возможного включения в РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T10:15
2021-04-20T10:15
2021-04-20T10:15
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 20 апр – РИА Новости. Пять проектов, разработанных центром развития компетенций Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ), будут представлены для возможного включения в программу дальнейшего развития НОЦ, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на проходящей в Тюмени пятой стратегической сессии Западно-Сибирского НОЦ.В работе сессии, которая завершится в воскресенье, 25 апреля. принимают участие более двухсот ученых и представителей бизнесаГлава региона напомнил, что центр развития компетенций начал работу в НОЦ в прошлом году в дистанционном режиме. В центре прошли обучение 336 человек, были сформированы десять научно-технических командных проектов. пять из которых будут представлены для возможного включения в программу развития НОЦ. При этом глава региона отметил, что реализуемые в Западно-Сибирском НОЦ проекты можно будет признать успешными лишь тогда, когда в них поверят не только ученые, но и бизнес сообщество.Моор сообщил, что в конце прошлого года завершился конкурс на предоставление региональных мегагрантов для поддержки научных исследований под руководством ведущих ученых. Отобраны пять научно-исследовательских проектов, на каждый из которых из областного бюджета выделен грант в размере 150 миллионов рублей сроком на пять лет. Три гранта получил Тюменский государственный университет, один – Тюменский медицинский университет, еще один – Югорский государственный университет. Кроме того, в прошлом году Тюменская область оказала грантовую поддержку девяти научно-исследовательским проектам по приоритетному направлению НОЦ "Биобезопасность".В частности, одним из новых перспективных направлений работы НОЦ станет проект по созданию в Тюменской области так называемого "карбонового полигона", на котором будут разрабатываться и испытываться технологии учета и контроля углеродного баланса. Его реализуют Тюменский госуниверситет и компания "СИБУР".
https://ria.ru/20210416/gazifikatsiya-1728585615.html
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александр моор
ТЮМЕНЬ, 20 апр – РИА Новости
. Пять проектов, разработанных центром развития компетенций Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ), будут представлены для возможного включения в программу дальнейшего развития НОЦ, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор
, выступая на проходящей в Тюмени пятой стратегической сессии Западно-Сибирского НОЦ.
В работе сессии, которая завершится в воскресенье, 25 апреля. принимают участие более двухсот ученых и представителей бизнеса
Глава региона напомнил, что центр развития компетенций начал работу в НОЦ в прошлом году в дистанционном режиме. В центре прошли обучение 336 человек, были сформированы десять научно-технических командных проектов. пять из которых будут представлены для возможного включения в программу развития НОЦ.
При этом глава региона отметил, что реализуемые в Западно-Сибирском НОЦ проекты можно будет признать успешными лишь тогда, когда в них поверят не только ученые, но и бизнес сообщество.
Моор сообщил, что в конце прошлого года завершился конкурс на предоставление региональных мегагрантов для поддержки научных исследований под руководством ведущих ученых. Отобраны пять научно-исследовательских проектов, на каждый из которых из областного бюджета выделен грант в размере 150 миллионов рублей сроком на пять лет. Три гранта получил Тюменский государственный университет, один – Тюменский медицинский университет, еще один – Югорский государственный университет.
Кроме того, в прошлом году Тюменская область оказала грантовую поддержку девяти научно-исследовательским проектам по приоритетному направлению НОЦ "Биобезопасность".
"Эти четырнадцать проектов вкупе с несколькими проектами наших коллег из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов составляют сегодня твердую основу программы развития НОЦ. Но эта программа – живой организм. Поэтому на сессии будет рассмотрен большой круг научно-технических и гуманитарных проектов, авторы которых имеют амбиции попасть в программу развития ", – сказал губернатор.
В частности, одним из новых перспективных направлений работы НОЦ станет проект по созданию в Тюменской области так называемого "карбонового полигона", на котором будут разрабатываться и испытываться технологии учета и контроля углеродного баланса. Его реализуют Тюменский госуниверситет и компания "СИБУР".