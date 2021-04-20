https://ria.ru/20210420/natsionalist-1729027071.html

Националист из Новосибирска получил шесть лет колонии

Националист из Новосибирска получил шесть лет колонии

Первый Восточный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии сторонника националистической идеологии из Новосибирска, ему вменялось сразу шесть статей РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T05:31

2021-04-20T05:31

2021-04-20T05:31

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 20 апр – РИА Новости. Первый Восточный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии сторонника националистической идеологии из Новосибирска, ему вменялось сразу шесть статей УК РФ, сообщает во вторник УФСБ по Новосибирской области.По данным управления, житель Новосибирска – сторонник националистической идеологии, в 2020 году распространял в соцсетях материалы, направленные на оправдание террористических методов противодействия правоохранительным органам и органам госвласти, призывал пользователей интернета к терроризму. Это, по данным ведомства, подтвердило проведенное психолого-лингвистическое исследование.В 2020 году в отношении Петрова следствием УФСБ, полиции и Следственного комитета РФ было возбуждено шесть уголовных дел по статьям о призывах к терроризму через интернет, призывах к массовым беспорядкам, к экстремистской деятельности и нарушению территориальной целостности России, а также по статьям о хранении оружия, боеприпасов и наркотиков.В декабре 2020 года уголовные дела соединило в одном производстве следственное управление Следственного комитета России по Новосибирской области.

https://ria.ru/20210403/natsionalist-1604078210.html

https://ria.ru/20201113/datsik-1584487522.html

новосибирск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, происшествия