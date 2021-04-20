Националист из Новосибирска получил шесть лет колонии
НОВОСИБИРСК, 20 апр – РИА Новости. Первый Восточный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии сторонника националистической идеологии из Новосибирска, ему вменялось сразу шесть статей УК РФ, сообщает во вторник УФСБ по Новосибирской области.
"В апреле 2021 года 1-м Восточным окружным военным судом А. Петров признан виновным в совершении указанных преступлений и приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением в использовании интернета сроком два года шесть месяцев", - говорится в сообщении.
По данным управления, житель Новосибирска – сторонник националистической идеологии, в 2020 году распространял в соцсетях материалы, направленные на оправдание террористических методов противодействия правоохранительным органам и органам госвласти, призывал пользователей интернета к терроризму. Это, по данным ведомства, подтвердило проведенное психолого-лингвистическое исследование.
"В ходе обыска по месту проживания А. Петрова обнаружены и изъяты патроны различного калибра, холодное оружие и наркотическое средство героин в крупном размере", - добавили в УФСБ.
В 2020 году в отношении Петрова следствием УФСБ, полиции и Следственного комитета РФ было возбуждено шесть уголовных дел по статьям о призывах к терроризму через интернет, призывах к массовым беспорядкам, к экстремистской деятельности и нарушению территориальной целостности России, а также по статьям о хранении оружия, боеприпасов и наркотиков.
В декабре 2020 года уголовные дела соединило в одном производстве следственное управление Следственного комитета России по Новосибирской области.
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