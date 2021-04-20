https://ria.ru/20210420/napryazhennost-1729142879.html

Глава Евросовета призвал Россию снизить напряженность у границ с Украиной

Глава Евросовета призвал Россию снизить напряженность у границ с Украиной

Глава Евросовета Шарль Мишель, посетивший во вторник Тбилиси после заключения грузинскими политсилами соглашения о преодолении кризиса в стране, напомнил России РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T17:34

2021-04-20T17:34

2021-04-20T17:34

россия

саломе зурабишвили

евросовет

шарль мишель

евросоюз

дмитрий песков

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БРЮССЕЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель, посетивший во вторник Тбилиси после заключения грузинскими политсилами соглашения о преодолении кризиса в стране, напомнил России о необходимости "снизить напряженность" у границ с Украиной.В понедельник представители грузинских властей и оппозиции в резиденции президента страны в Тбилиси подписали соглашение по выходу из политического кризиса, которое было предложено главой Евросовета, церемония подписания документа транслировалась в прямом эфире администрацией главы государства."Ваше достижение (заключение соглашения по преодолению политкризиса) тем ценнее на фоне сложной региональной обстановки. ЕС глубоко обеспокоен российским военным наращиванием на границах с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму. Очевиден риск дальнейшей эскалации. ЕС призвал Россию снизить напряженность",- сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.Мишель добавил, что он, в том числе, приехал в Тбилиси, "чтобы не оставить никаких сомнений в том, что обязательства ЕС по поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии как никогда сильны". По его словам, Евросоюз считает ключевыми моментами приверженность стратегии "пяти принципов" во взаимоотношениях с Россией, а также развитие программы Восточного партнерства.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Песков также заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных - не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210420/ukraina-1729109405.html

https://ria.ru/20210419/sderzhivanie-1728973639.html

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россия, саломе зурабишвили, евросовет, шарль мишель, евросоюз, дмитрий песков, москва, грузия, в мире