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Путин подписал указ о награждении Анастасии Раковой за борьбу с COVID-19
Путин подписал указ о награждении Анастасии Раковой за борьбу с COVID-19
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой и пресс-секретаря мэра Гульнары Пенковой за большой вклад... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T18:46
2021-04-20T18:46
2021-04-20T18:46
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой и пресс-секретаря мэра Гульнары Пенковой за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции... наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Ракову Анастасию Владимировну... Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Пенькову Гульнару Валерьевну", - говорится в сообщении.Также, согласно указу, за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" присвоили замглавы больницы № 52 Сергею Царенко.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анастасия ракова , владимир путин, москва, общество