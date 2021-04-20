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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210420/nagrada-1729157485.html
Путин подписал указ о награждении Анастасии Раковой за борьбу с COVID-19
Путин подписал указ о награждении Анастасии Раковой за борьбу с COVID-19
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой и пресс-секретаря мэра Гульнары Пенковой за большой вклад... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T18:46
2021-04-20T18:46
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анастасия ракова
владимир путин
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общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой и пресс-секретаря мэра Гульнары Пенковой за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции... наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Ракову Анастасию Владимировну... Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Пенькову Гульнару Валерьевну", - говорится в сообщении.Также, согласно указу, за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" присвоили замглавы больницы № 52 Сергею Царенко.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анастасия ракова , владимир путин, москва, общество

Путин подписал указ о награждении Анастасии Раковой за борьбу с COVID-19

18:46 20.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и Правительства Москвы Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и Правительства Москвы Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой и пресс-секретаря мэра Гульнары Пенковой за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции... наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Ракову Анастасию Владимировну... Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Пенькову Гульнару Валерьевну", - говорится в сообщении.
Также, согласно указу, за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" присвоили замглавы больницы № 52 Сергею Царенко.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 10:00Распространение коронавируса
Анастасия Ракова: почти каждый второй привитый от COVID — старше 60 лет
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнастасия РаковаВладимир ПутинМоскваОбщество
 
 
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