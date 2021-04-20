https://ria.ru/20210420/nagrada-1729157485.html

Путин подписал указ о награждении Анастасии Раковой за борьбу с COVID-19

Путин подписал указ о награждении Анастасии Раковой за борьбу с COVID-19

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой и пресс-секретаря мэра Гульнары Пенковой за большой вклад... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T18:46

2021-04-20T18:46

2021-04-20T18:46

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анастасия ракова

владимир путин

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общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой и пресс-секретаря мэра Гульнары Пенковой за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции... наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Ракову Анастасию Владимировну... Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Пенькову Гульнару Валерьевну", - говорится в сообщении.Также, согласно указу, за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" присвоили замглавы больницы № 52 Сергею Царенко.

https://ria.ru/20210326/koronavirus-1602896333.html

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2021

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