https://ria.ru/20210420/myasnikov-1729110597.html

Мясников назвал вирус, вызывающий рак

Мясников назвал вирус, вызывающий рак

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о вирусе папилломы человека, вызывающем 70 процентов всех случаев онкологических заболеваний, и назвал способ... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T14:53

2021-04-20T14:53

2021-04-20T15:45

александр мясников (врач)

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571790705_0:95:599:432_1920x0_80_0_0_52fbf0a01219a157092ffa31a1538bd1.jpg

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о вирусе папилломы человека, вызывающем 70 процентов всех случаев онкологических заболеваний, и назвал способ защититься от него. В эфире канала "Россия 1" медик рассказал о нескольких видах новообразований и отдельно выделил папиллому. Мясников объяснил, что это признак инфекционного заболевания, проявляющегося в виде наростов на коже. Его вызывает вирус папилломы человека. "Вас волнуют образования на коже, и абсолютно не волнует рак шейки матки, который вызывается вирусом папилломы человека, только другими разновидностями", — сказал врач. О пояснил, что 16-й и 18-й типы этой инфекции становятся причиной 70 процентов всех случаев рака. Речь, в частности, идет о раке шейки матки, полового члена, анального отверстия, горла и других. Мясников призвал защищаться от инфекции доступным способом — прививаться, подчеркнув при этом, что вакцина доступна и мальчикам, и девочкам. "Тебе девять-тринадцать лет? Сделай прививку. Прививки защищают от девяти разновидностей вируса", — заявил врач.Он уточнил, что вакцина позволяет защититься, как от видов, вызывающих только новообразования на коже, так и от тех, что грозят онкологическими болезнями. Медик рассказал, что в 2019 году от рака шейки матки умерло около трехсот тысяч женщин, и добавил, что этого можно было избежать, если бы они прививались от вируса папилломы.

https://ria.ru/20210406/puls-1727048781.html

https://ria.ru/20210323/myasnikov-1602544333.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье, общество