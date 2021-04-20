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Мясников назвал вирус, вызывающий рак
Мясников назвал вирус, вызывающий рак
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о вирусе папилломы человека, вызывающем 70 процентов всех случаев онкологических заболеваний, и назвал способ... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T14:53
2021-04-20T14:53
2021-04-20T15:45
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о вирусе папилломы человека, вызывающем 70 процентов всех случаев онкологических заболеваний, и назвал способ защититься от него. В эфире канала "Россия 1" медик рассказал о нескольких видах новообразований и отдельно выделил папиллому. Мясников объяснил, что это признак инфекционного заболевания, проявляющегося в виде наростов на коже. Его вызывает вирус папилломы человека. "Вас волнуют образования на коже, и абсолютно не волнует рак шейки матки, который вызывается вирусом папилломы человека, только другими разновидностями", — сказал врач. О пояснил, что 16-й и 18-й типы этой инфекции становятся причиной 70 процентов всех случаев рака. Речь, в частности, идет о раке шейки матки, полового члена, анального отверстия, горла и других. Мясников призвал защищаться от инфекции доступным способом — прививаться, подчеркнув при этом, что вакцина доступна и мальчикам, и девочкам. "Тебе девять-тринадцать лет? Сделай прививку. Прививки защищают от девяти разновидностей вируса", — заявил врач.Он уточнил, что вакцина позволяет защититься, как от видов, вызывающих только новообразования на коже, так и от тех, что грозят онкологическими болезнями. Медик рассказал, что в 2019 году от рака шейки матки умерло около трехсот тысяч женщин, и добавил, что этого можно было избежать, если бы они прививались от вируса папилломы.
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александр мясников (врач), здоровье, общество
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
рассказал о вирусе папилломы человека, вызывающем 70 процентов всех случаев онкологических заболеваний, и назвал способ защититься от него.
В эфире канала "Россия 1
" медик рассказал о нескольких видах новообразований и отдельно выделил папиллому. Мясников объяснил, что это признак инфекционного заболевания, проявляющегося в виде наростов на коже. Его вызывает вирус папилломы человека.
"Вас волнуют образования на коже, и абсолютно не волнует рак шейки матки, который вызывается вирусом папилломы человека, только другими разновидностями", — сказал врач.
О пояснил, что 16-й и 18-й типы этой инфекции становятся причиной 70 процентов всех случаев рака. Речь, в частности, идет о раке шейки матки, полового члена, анального отверстия, горла и других.
Мясников призвал защищаться от инфекции доступным способом — прививаться, подчеркнув при этом, что вакцина доступна и мальчикам, и девочкам.
"Тебе девять-тринадцать лет? Сделай прививку. Прививки защищают от девяти разновидностей вируса", — заявил врач.
Он уточнил, что вакцина позволяет защититься, как от видов, вызывающих только новообразования на коже, так и от тех, что грозят онкологическими болезнями.
Медик рассказал, что в 2019 году от рака шейки матки умерло около трехсот тысяч женщин, и добавил, что этого можно было избежать, если бы они прививались от вируса папилломы.