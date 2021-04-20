Япония заявила протест властям Мьянмы из-за задержания своего журналиста
© AP PhotoПротестующие против военного переворота с самодельными пневматическими винтовками в Янгоне, Мьянма
© AP Photo
ТОКИО, 20 апр – РИА Новости, Ксения Нака. Япония заявила протест властям Мьянмы из-за задержания журналиста Юки Китадзуми и потребовала его освобождения, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Кацунобу Като.
"Неприемлемо само содержание под стражей в тюрьме до определения его вины. Мы заявили Мьянме протест и требуем скорейшего предоставления свидания с ним и скорейшего освобождения. Мы продолжим делать все для защиты наших граждан", - сказал Като.
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Как сообщалось ранее, Китадзуми был задержан в Янгоне по подозрению в распространении ложной информации и переведен в тюрьму Инсейн, где содержатся многие политические заключенные. Китадзуми ранее работал в деловой газете "Никкэй", а затем стал фрилансером. Известно также, что его уже задерживали в этом году во время освещения протестов против военного правительства, но затем отпустили.
Вооружённые силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда НЛД и нежеланием гражданских властей её расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения Чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Позднее официальный представитель военных властей назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.
Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места. По данным Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы (АППЗ), ведущей ежедневную статистику жертв среди участников протестов, в стране с момента прихода к власти военных в ходе столкновений погибло 728 человек. Также было задержано более трех тысяч человек.
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