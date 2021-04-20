За хайп на радио и YouTube: в Москве вручили премию Top Hit Music Awards

Скандально известный рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) стал лауреатом в номинации "Лучший исполнитель YouTube Russia". Эту награду он разделил с Neiletto, которого отметили в этой же категории.

В этот вечер эпатажный исполнитель удивил всех и своим на редкость спокойным образом, сменив крикливые наряды на белую футболку и очки с прозрачными стеклами.