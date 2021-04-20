За хайп на радио и YouTube: в Москве вручили премию Top Hit Music Awards
Церемония эксклюзивно транслировалась в TikTok.
Само мероприятие проходило в одном из столичных клубов, откуда со сцены со зрителями и номинантами общались Тимур Родригез и Анжелика Пушнова. Они же объявили лауреатов.
Церемония эксклюзивно транслировалась в TikTok.
Само мероприятие проходило в одном из столичных клубов, откуда со сцены со зрителями и номинантами общались Тимур Родригез и Анжелика Пушнова. Они же объявили лауреатов.
Триумфаторами на российском радио стали: группы "Руки Вверх!", Artik & Asti, а из исполнителей — Макс Барских и Zivert (Юлия Зиверт).
Триумфаторами на российском радио стали: группы "Руки Вверх!", Artik & Asti, а из исполнителей — Макс Барских и Zivert (Юлия Зиверт).
Открытием года на радиостанциях и YouTube назвали участников дуэта DaBro — братьев Михаила и Ивана Засидкевич.
Открытием года на радиостанциях и YouTube назвали участников дуэта DaBro — братьев Михаила и Ивана Засидкевич.
Скандально известный рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) стал лауреатом в номинации "Лучший исполнитель YouTube Russia". Эту награду он разделил с Neiletto, которого отметили в этой же категории.
В этот вечер эпатажный исполнитель удивил всех и своим на редкость спокойным образом, сменив крикливые наряды на белую футболку и очки с прозрачными стеклами.
Скандально известный рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) стал лауреатом в номинации "Лучший исполнитель YouTube Russia". Эту награду он разделил с Neiletto, которого отметили в этой же категории.
В этот вечер эпатажный исполнитель удивил всех и своим на редкость спокойным образом, сменив крикливые наряды на белую футболку и очки с прозрачными стеклами.
Открытием года на YouTube была признана певица Миа Бойка. Ее ритмичный и красочный клип на трек "Пикачу" менее чем за год набрал почти 163 миллиона просмотров.
Певица явно составляет серьезную конкуренцию одним из главных хитмейкеров страны — Little Big. Питерскую группу по главе с Ильей Прусикиным (Ильич), кстати, тоже отметили наградами в номинациях: "Лучшая группа YouTube Russia", "Лучший клип (смешанный вокал)", а также "Автор года YouTube" (Илья Прусикин).
Открытием года на YouTube была признана певица Миа Бойка. Ее ритмичный и красочный клип на трек "Пикачу" менее чем за год набрал почти 163 миллиона просмотров.
Певица явно составляет серьезную конкуренцию одним из главных хитмейкеров страны — Little Big. Питерскую группу по главе с Ильей Прусикиным (Ильич), кстати, тоже отметили наградами в номинациях: "Лучшая группа YouTube Russia", "Лучший клип (смешанный вокал)", а также "Автор года YouTube" (Илья Прусикин).
Гостей и зрителей развлекали также приглашенные исполнители. Например, участницы обновленного состава группы "ВИА Гра" .
Гостей и зрителей развлекали также приглашенные исполнители. Например, участницы обновленного состава группы "ВИА Гра" .
Среди гостей также были певица Елка (Елизавета Иванцив) и участник рок-группы "Куртки Кобейна" Александр Уман.
Среди гостей также были певица Елка (Елизавета Иванцив) и участник рок-группы "Куртки Кобейна" Александр Уман.