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Шоубиз
https://ria.ru/20210420/musicawards-1729103444.html
За хайп на радио и YouTube: в Москве вручили премию Top Hit Music Awards
За хайп на радио и YouTube: в Москве вручили премию Top Hit Music Awards
В Москве состоялась IX церемония награждения музыкальной премией Top Hit Music Awards Russia, в которой отметили артистов за самые популярные песни на радио и... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T16:20
2021-04-20T16:20
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Москве состоялась IX церемония награждения музыкальной премией Top Hit Music Awards Russia, в которой отметили артистов за самые популярные песни на радио и видеоклипы на YouTube по итогам прошлого года. Кто ушел домой с наградой — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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4.7
96
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моргенштерн (алишер моргенштерн), little big, музыка, знаменитости, звезды, москва, фото, новости культуры, шоу-бизнес

За хайп на радио и YouTube: в Москве вручили премию Top Hit Music Awards

16:20 20.04.2021
 
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Москве состоялась IX церемония награждения музыкальной премией Top Hit Music Awards Russia, в которой отметили артистов за самые популярные песни на радио и видеоклипы на YouTube по итогам прошлого года. Кто ушел домой с наградой — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Церемония эксклюзивно транслировалась в TikTok.

Само мероприятие проходило в одном из столичных клубов, откуда со сцены со зрителями и номинантами общались Тимур Родригез и Анжелика Пушнова. Они же объявили лауреатов.

Ведущие Тимур Родригез и Анжелика Пушнова на IX церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards Russia в Москве
1 из 7

Церемония эксклюзивно транслировалась в TikTok.

Само мероприятие проходило в одном из столичных клубов, откуда со сцены со зрителями и номинантами общались Тимур Родригез и Анжелика Пушнова. Они же объявили лауреатов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Триумфаторами на российском радио стали: группы "Руки Вверх!", Artik & Asti, а из исполнителей — Макс Барских и Zivert (Юлия Зиверт).

Певец Сергей Жуков (Руки Вверх!) выступает на гала-концерте в рамках IX церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards Russia в Москве
2 из 7

Триумфаторами на российском радио стали: группы "Руки Вверх!", Artik & Asti, а из исполнителей — Макс Барских и Zivert (Юлия Зиверт).

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Открытием года на радиостанциях и YouTube назвали участников дуэта DaBro — братьев Михаила и Ивана Засидкевич.

Участники группы DABRO Михаил Засидкевич и Иван Засидкевич выступают на гала-концерте в рамках IX церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards Russia в Москве
3 из 7

Открытием года на радиостанциях и YouTube назвали участников дуэта DaBro — братьев Михаила и Ивана Засидкевич.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Скандально известный рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) стал лауреатом в номинации "Лучший исполнитель YouTube Russia". Эту награду он разделил с Neiletto, которого отметили в этой же категории.

В этот вечер эпатажный исполнитель удивил всех и своим на редкость спокойным образом, сменив крикливые наряды на белую футболку и очки с прозрачными стеклами.

Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) выступает на гала-концерте в рамках IX церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards Russia в Москве
4 из 7

Скандально известный рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) стал лауреатом в номинации "Лучший исполнитель YouTube Russia". Эту награду он разделил с Neiletto, которого отметили в этой же категории.

В этот вечер эпатажный исполнитель удивил всех и своим на редкость спокойным образом, сменив крикливые наряды на белую футболку и очки с прозрачными стеклами.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Открытием года на YouTube была признана певица Миа Бойка. Ее ритмичный и красочный клип на трек "Пикачу" менее чем за год набрал почти 163 миллиона просмотров.

Певица явно составляет серьезную конкуренцию одним из главных хитмейкеров страны — Little Big. Питерскую группу по главе с Ильей Прусикиным (Ильич), кстати, тоже отметили наградами в номинациях: "Лучшая группа YouTube Russia", "Лучший клип (смешанный вокал)", а также "Автор года YouTube" (Илья Прусикин).

Певица Миа Бойка выступает на гала-концерте в рамках IX церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards Russia в Москве
5 из 7

Открытием года на YouTube была признана певица Миа Бойка. Ее ритмичный и красочный клип на трек "Пикачу" менее чем за год набрал почти 163 миллиона просмотров.

Певица явно составляет серьезную конкуренцию одним из главных хитмейкеров страны — Little Big. Питерскую группу по главе с Ильей Прусикиным (Ильич), кстати, тоже отметили наградами в номинациях: "Лучшая группа YouTube Russia", "Лучший клип (смешанный вокал)", а также "Автор года YouTube" (Илья Прусикин).

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Гостей и зрителей развлекали также приглашенные исполнители. Например, участницы обновленного состава группы "ВИА Гра" .

Участницы группы ВИА Гра выступают на гала-концерте в рамках IX церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards Russia в Москве
6 из 7

Гостей и зрителей развлекали также приглашенные исполнители. Например, участницы обновленного состава группы "ВИА Гра" .

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Среди гостей также были певица Елка (Елизавета Иванцив) и участник рок-группы "Куртки Кобейна" Александр Уман.

Певица Елка (Елизавета Иванцив) и участник рок-группы Куртки Кобейна Александр Уман на гала-концерте в рамках IX церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards Russia в Москве
7 из 7

Среди гостей также были певица Елка (Елизавета Иванцив) и участник рок-группы "Куртки Кобейна" Александр Уман.

© РИА Новости / Максим Блинов
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