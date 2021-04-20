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https://ria.ru/20210420/moskva-1729085411.html
Контроль пожарной безопасности усилили на природных территориях Москвы
Контроль пожарной безопасности усилили на природных территориях Москвы
Контроль пожарной безопасности усилили на природных территориях Москвы, ежедневно проводится патрулировать и инструктирование отдыхающих, сообщает столичный... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T10:23
2021-04-20T13:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Контроль пожарной безопасности усилили на природных территориях Москвы, ежедневно проводится патрулировать и инструктирование отдыхающих, сообщает столичный Комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале."Усилен контроль пожарной безопасности на природных территориях: специалисты ежедневно проводят патрулирование, инструктируют отдыхающих. Организованы работы по расчистке квартальных просек, уборке валежных деревьев, покосу травы. Напоминаем: разведение открытого огня и установка мангалов вне специально оборудованных зон может стать причиной пожара", - говорится в сообщении.В КГХ напомнили, что в городе проходит "Месячник пожарной безопасности": спасатели и добровольцы проводят профилактические рейды и беседы с населением, открытые уроки для школьников.
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60
петр бирюков

Контроль пожарной безопасности усилили на природных территориях Москвы

10:23 20.04.2021 (обновлено: 13:09 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров в Московской области
Тушение лесных пожаров в Московской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Контроль пожарной безопасности усилили на природных территориях Москвы, ежедневно проводится патрулировать и инструктирование отдыхающих, сообщает столичный Комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.
"Усилен контроль пожарной безопасности на природных территориях: специалисты ежедневно проводят патрулирование, инструктируют отдыхающих. Организованы работы по расчистке квартальных просек, уборке валежных деревьев, покосу травы. Напоминаем: разведение открытого огня и установка мангалов вне специально оборудованных зон может стать причиной пожара", - говорится в сообщении.
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В КГХ напомнили, что в городе проходит "Месячник пожарной безопасности": спасатели и добровольцы проводят профилактические рейды и беседы с населением, открытые уроки для школьников.
"Месячник пожарной безопасности проводится в столице ежегодно, он включает в себя комплекс мероприятий, направленных на профилактику причин возникновения пожаров в жилом секторе и на природных территориях, в парковых зонах", – отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр Бирюков
 
 
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