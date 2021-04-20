https://ria.ru/20210420/moskva-1729085411.html

Контроль пожарной безопасности усилили на природных территориях Москвы

Контроль пожарной безопасности усилили на природных территориях Москвы

Контроль пожарной безопасности усилили на природных территориях Москвы, ежедневно проводится патрулировать и инструктирование отдыхающих, сообщает столичный... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T10:23

2021-04-20T10:23

2021-04-20T13:09

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Контроль пожарной безопасности усилили на природных территориях Москвы, ежедневно проводится патрулировать и инструктирование отдыхающих, сообщает столичный Комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале."Усилен контроль пожарной безопасности на природных территориях: специалисты ежедневно проводят патрулирование, инструктируют отдыхающих. Организованы работы по расчистке квартальных просек, уборке валежных деревьев, покосу травы. Напоминаем: разведение открытого огня и установка мангалов вне специально оборудованных зон может стать причиной пожара", - говорится в сообщении.В КГХ напомнили, что в городе проходит "Месячник пожарной безопасности": спасатели и добровольцы проводят профилактические рейды и беседы с населением, открытые уроки для школьников.

https://realty.ria.ru/20210419/mosgaz-1728893804.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков