Контроль пожарной безопасности усилили на природных территориях Москвы
10:23 20.04.2021 (обновлено: 13:09 20.04.2021)
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Контроль пожарной безопасности усилили на природных территориях Москвы, ежедневно проводится патрулировать и инструктирование отдыхающих, сообщает столичный Комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.
"Усилен контроль пожарной безопасности на природных территориях: специалисты ежедневно проводят патрулирование, инструктируют отдыхающих. Организованы работы по расчистке квартальных просек, уборке валежных деревьев, покосу травы. Напоминаем: разведение открытого огня и установка мангалов вне специально оборудованных зон может стать причиной пожара", - говорится в сообщении.
В КГХ напомнили, что в городе проходит "Месячник пожарной безопасности": спасатели и добровольцы проводят профилактические рейды и беседы с населением, открытые уроки для школьников.
"Месячник пожарной безопасности проводится в столице ежегодно, он включает в себя комплекс мероприятий, направленных на профилактику причин возникновения пожаров в жилом секторе и на природных территориях, в парковых зонах", – отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.