https://ria.ru/20210420/moshenniki-1729151141.html

В Москве разоблачили мнимых волонтеров Победы, обманывавших "детей войны"

В Москве разоблачили мнимых волонтеров Победы, обманывавших "детей войны"

В Москве разоблачили мнимых волонтеров Победы, обманом вовлекавших "детей войны" и обычных пенсионеров в финансовую пирамиду, сообщает во вторник столичная... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T18:18

2021-04-20T18:18

2021-04-20T18:18

волонтеры победы

ольга амельченкова

гумвд

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149477/47/1494774715_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_996fb6957859bf7c63c607b3a6ca6d58.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Москве разоблачили мнимых волонтеров Победы, обманом вовлекавших "детей войны" и обычных пенсионеров в финансовую пирамиду, сообщает во вторник столичная полиция.На мошенников пожаловалась Ольга Амельченкова - глава настоящего общественного движения "Волонтеры Победы", участники которого (более 200 тысяч) проводят акции в память о павших в Великой Отечественной войне, заботятся о ветеранах и следят за памятными местами.В итоге в минувший четверг полиция пришла с обысками в бизнес-центр "Велка Плаза", где базировался потребительский кооператив "Цитадель", замешанный, по данным ГУМВД, в мошенничестве "по принципу финансовой пирамиды".По данным полиции, в кооперативе было четыре департамента, в каждом - восемь-десять менеджеров, обзванивавших "детей войны", их родственников и обычных пенсионеров. От имени движения "Волонтеры Победы" им предлагали сделать вклад под высокий процент."Они предлагали бесплатные туристические и санаторно-курортные путевки, бытовую технику, причем для их получения необходимо было приехать к ним в офис. Для психологического воздействия на пенсионеров аферисты вручали им сувенирную продукцию с символикой Дня Победы, а также подарочные наборы", - отмечается в релизе.После получения денег от пожилых людей аферисты, полагает ГУМВД, переставали выходить на связь.В офисе "Цитадели" нашли договоры передачи денег, мобильные телефоны и базы данных, а также учредительные документы фирм "Разумный выбор" и "Капитал Плюс", руководители которых уже проходят по уголовным делам о мошенничестве.Ольга Амельченкова, как следует из релиза, призвала пожилых людей в случае сомнений самим выходить на связь с ее организацией."Поражает то, с каким цинизмом люди могут относиться к тем, кто, не щадя себя, ковал Победу в тылу и на фронте. Пожалуйста, будьте бдительны и звоните нам", - цитирует полиция слова активистки.

https://ria.ru/20201120/lzhevolonter-1585560669.html

https://ria.ru/20210402/moshenniki-1603924581.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волонтеры победы, ольга амельченкова, гумвд, москва, общество