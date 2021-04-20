https://ria.ru/20210420/moshenniki-1729151141.html
В Москве разоблачили мнимых волонтеров Победы, обманывавших "детей войны"
В Москве разоблачили мнимых волонтеров Победы, обманывавших "детей войны"
В Москве разоблачили мнимых волонтеров Победы, обманом вовлекавших "детей войны" и обычных пенсионеров в финансовую пирамиду, сообщает во вторник столичная... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T18:18
2021-04-20T18:18
2021-04-20T18:18
волонтеры победы
ольга амельченкова
гумвд
москва
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Москве разоблачили мнимых волонтеров Победы, обманом вовлекавших "детей войны" и обычных пенсионеров в финансовую пирамиду, сообщает во вторник столичная полиция.На мошенников пожаловалась Ольга Амельченкова - глава настоящего общественного движения "Волонтеры Победы", участники которого (более 200 тысяч) проводят акции в память о павших в Великой Отечественной войне, заботятся о ветеранах и следят за памятными местами.В итоге в минувший четверг полиция пришла с обысками в бизнес-центр "Велка Плаза", где базировался потребительский кооператив "Цитадель", замешанный, по данным ГУМВД, в мошенничестве "по принципу финансовой пирамиды".По данным полиции, в кооперативе было четыре департамента, в каждом - восемь-десять менеджеров, обзванивавших "детей войны", их родственников и обычных пенсионеров. От имени движения "Волонтеры Победы" им предлагали сделать вклад под высокий процент."Они предлагали бесплатные туристические и санаторно-курортные путевки, бытовую технику, причем для их получения необходимо было приехать к ним в офис. Для психологического воздействия на пенсионеров аферисты вручали им сувенирную продукцию с символикой Дня Победы, а также подарочные наборы", - отмечается в релизе.После получения денег от пожилых людей аферисты, полагает ГУМВД, переставали выходить на связь.В офисе "Цитадели" нашли договоры передачи денег, мобильные телефоны и базы данных, а также учредительные документы фирм "Разумный выбор" и "Капитал Плюс", руководители которых уже проходят по уголовным делам о мошенничестве.Ольга Амельченкова, как следует из релиза, призвала пожилых людей в случае сомнений самим выходить на связь с ее организацией."Поражает то, с каким цинизмом люди могут относиться к тем, кто, не щадя себя, ковал Победу в тылу и на фронте. Пожалуйста, будьте бдительны и звоните нам", - цитирует полиция слова активистки.
https://ria.ru/20201120/lzhevolonter-1585560669.html
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волонтеры победы, ольга амельченкова, гумвд, москва, общество
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости.
В Москве
разоблачили мнимых волонтеров Победы, обманом вовлекавших "детей войны" и обычных пенсионеров в финансовую пирамиду, сообщает во вторник столичная полиция.
На мошенников пожаловалась Ольга Амельченкова
- глава настоящего общественного движения "Волонтеры Победы
", участники которого (более 200 тысяч) проводят акции в память о павших в Великой Отечественной войне, заботятся о ветеранах и следят за памятными местами.
В итоге в минувший четверг полиция пришла с обысками в бизнес-центр "Велка Плаза", где базировался потребительский кооператив "Цитадель", замешанный, по данным ГУМВД
, в мошенничестве "по принципу финансовой пирамиды".
По данным полиции, в кооперативе было четыре департамента, в каждом - восемь-десять менеджеров, обзванивавших "детей войны", их родственников и обычных пенсионеров. От имени движения "Волонтеры Победы" им предлагали сделать вклад под высокий процент.
"Они предлагали бесплатные туристические и санаторно-курортные путевки, бытовую технику, причем для их получения необходимо было приехать к ним в офис. Для психологического воздействия на пенсионеров аферисты вручали им сувенирную продукцию с символикой Дня Победы, а также подарочные наборы", - отмечается в релизе.
После получения денег от пожилых людей аферисты, полагает ГУМВД, переставали выходить на связь.
В офисе "Цитадели" нашли договоры передачи денег, мобильные телефоны и базы данных, а также учредительные документы фирм "Разумный выбор" и "Капитал Плюс", руководители которых уже проходят по уголовным делам о мошенничестве.
Ольга Амельченкова, как следует из релиза, призвала пожилых людей в случае сомнений самим выходить на связь с ее организацией.
"Поражает то, с каким цинизмом люди могут относиться к тем, кто, не щадя себя, ковал Победу в тылу и на фронте. Пожалуйста, будьте бдительны и звоните нам", - цитирует полиция слова активистки.