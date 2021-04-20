https://ria.ru/20210420/mordoviya-1729172648.html
Более шести тысяч человек подали заявки на кадровый проект "Моя Мордовия"
Более шести тысяч человек подали заявки на кадровый проект "Моя Мордовия"
Более 6 тысяч человек зарегистрировались для участия в кадровом конкурсе "Моя Мордовия", сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T20:46
2021-04-20T20:46
2021-04-20T20:46
республика мордовия
россия
артем здунов
республика мордовия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600404930_0:51:1080:659_1920x0_80_0_0_24aee4bb3a8e29b39adacc6f98188ca8.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Более 6 тысяч человек зарегистрировались для участия в кадровом конкурсе "Моя Мордовия", сообщает пресс-служба главы региона.Итоги заявочной кампании республиканского кадрового проекта "Моя Мордовия" подвели в регионе во вторник."Говоря об основных итогах первого этапа проекта "Моя Мордовия", глава республики Артём Здунов сообщил, что было зарегистрировано 6047 участников. Он обратил внимание на то, что в проекте участвуют не только жители Мордовии, но и других регионов РФ и даже других стран", - говорится в сообщении.Глава республики рассказал, что процент участников, которые живут в Мордовии или как-то связывают себя с ней, составляет почти 90%, однако есть и те, кого с республикой ничто не связывает, "но они видят здесь "точку роста", возможность максимально раскрыть свой потенциал и добиться успеха". "Всего участники проекта представляют 156 населенных пунктов Мордовии, 56 регионов России и 5 иностранных государств", - сказал Здунов.Среди участников проекта - люди разного возраста и опыта.Также в проекте "Моя Мордовия" самый большой по сравнению с аналогичными проектами в других регионах процент женщин-участниц – 45,1%.Сообщается, что близится к завершению вторая часть заявочной кампании – прием эссе. Следующим большим этапом станет дистанционное тестирование, в ходе которого в первую очередь будут оцениваться интеллектуальный потенциал участников, способность анализировать и интерпретировать информацию, работать с ней.Республиканский кадровый проект "Моя Мордовия" стартовал 3 марта, его завершение запланировано на июнь. Участники, которые успешно пройдут отборочные этапы и выйдут в финал, будут включены в региональный резерв управленческих кадров, а лучшие из них получат предложение о работе на разных уровнях управления самыми разными сферами жизни Мордовии, вплоть до правительства республики.
https://ria.ru/20210406/mordoviya-1727032585.html
https://ria.ru/20210409/stroitelstvo-1727625638.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600404930_0:26:1080:836_1920x0_80_0_0_e0e54edfa3514a1820ede8a0a9911327.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, артем здунов, республика мордовия, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости.
Более 6 тысяч человек зарегистрировались для участия в кадровом конкурсе "Моя Мордовия
", сообщает пресс-служба главы региона.
Итоги заявочной кампании республиканского кадрового проекта "Моя Мордовия" подвели в регионе во вторник.
"Говоря об основных итогах первого этапа проекта "Моя Мордовия", глава республики Артём Здунов
сообщил, что было зарегистрировано 6047 участников. Он обратил внимание на то, что в проекте участвуют не только жители Мордовии, но и других регионов РФ и даже других стран", - говорится в сообщении.
Глава республики рассказал, что процент участников, которые живут в Мордовии или как-то связывают себя с ней, составляет почти 90%, однако есть и те, кого с республикой ничто не связывает, "но они видят здесь "точку роста", возможность максимально раскрыть свой потенциал и добиться успеха". "Всего участники проекта представляют 156 населенных пунктов Мордовии, 56 регионов России
и 5 иностранных государств", - сказал Здунов.
Среди участников проекта - люди разного возраста и опыта.
Также в проекте "Моя Мордовия" самый большой по сравнению с аналогичными проектами в других регионах процент женщин-участниц – 45,1%.
Сообщается, что близится к завершению вторая часть заявочной кампании – прием эссе. Следующим большим этапом станет дистанционное тестирование, в ходе которого в первую очередь будут оцениваться интеллектуальный потенциал участников, способность анализировать и интерпретировать информацию, работать с ней.
Республиканский кадровый проект "Моя Мордовия" стартовал 3 марта, его завершение запланировано на июнь. Участники, которые успешно пройдут отборочные этапы и выйдут в финал, будут включены в региональный резерв управленческих кадров, а лучшие из них получат предложение о работе на разных уровнях управления самыми разными сферами жизни Мордовии, вплоть до правительства республики.