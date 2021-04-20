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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
https://ria.ru/20210420/mordoviya-1729172648.html
Более шести тысяч человек подали заявки на кадровый проект "Моя Мордовия"
Более шести тысяч человек подали заявки на кадровый проект "Моя Мордовия"
Более 6 тысяч человек зарегистрировались для участия в кадровом конкурсе "Моя Мордовия", сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T20:46
2021-04-20T20:46
республика мордовия
россия
артем здунов
республика мордовия
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Более 6 тысяч человек зарегистрировались для участия в кадровом конкурсе "Моя Мордовия", сообщает пресс-служба главы региона.Итоги заявочной кампании республиканского кадрового проекта "Моя Мордовия" подвели в регионе во вторник."Говоря об основных итогах первого этапа проекта "Моя Мордовия", глава республики Артём Здунов сообщил, что было зарегистрировано 6047 участников. Он обратил внимание на то, что в проекте участвуют не только жители Мордовии, но и других регионов РФ и даже других стран", - говорится в сообщении.Глава республики рассказал, что процент участников, которые живут в Мордовии или как-то связывают себя с ней, составляет почти 90%, однако есть и те, кого с республикой ничто не связывает, "но они видят здесь "точку роста", возможность максимально раскрыть свой потенциал и добиться успеха". "Всего участники проекта представляют 156 населенных пунктов Мордовии, 56 регионов России и 5 иностранных государств", - сказал Здунов.Среди участников проекта - люди разного возраста и опыта.Также в проекте "Моя Мордовия" самый большой по сравнению с аналогичными проектами в других регионах процент женщин-участниц – 45,1%.Сообщается, что близится к завершению вторая часть заявочной кампании – прием эссе. Следующим большим этапом станет дистанционное тестирование, в ходе которого в первую очередь будут оцениваться интеллектуальный потенциал участников, способность анализировать и интерпретировать информацию, работать с ней.Республиканский кадровый проект "Моя Мордовия" стартовал 3 марта, его завершение запланировано на июнь. Участники, которые успешно пройдут отборочные этапы и выйдут в финал, будут включены в региональный резерв управленческих кадров, а лучшие из них получат предложение о работе на разных уровнях управления самыми разными сферами жизни Мордовии, вплоть до правительства республики.
https://ria.ru/20210406/mordoviya-1727032585.html
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россия, артем здунов, республика мордовия, общество

Более шести тысяч человек подали заявки на кадровый проект "Моя Мордовия"

20:46 20.04.2021
 
© Фото : @zdunov_artem/InstagramВременно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артём Здунов
Временно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артём Здунов - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Фото : @zdunov_artem/Instagram
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Более 6 тысяч человек зарегистрировались для участия в кадровом конкурсе "Моя Мордовия", сообщает пресс-служба главы региона.
Итоги заявочной кампании республиканского кадрового проекта "Моя Мордовия" подвели в регионе во вторник.
"Говоря об основных итогах первого этапа проекта "Моя Мордовия", глава республики Артём Здунов сообщил, что было зарегистрировано 6047 участников. Он обратил внимание на то, что в проекте участвуют не только жители Мордовии, но и других регионов РФ и даже других стран", - говорится в сообщении.
Глава республики рассказал, что процент участников, которые живут в Мордовии или как-то связывают себя с ней, составляет почти 90%, однако есть и те, кого с республикой ничто не связывает, "но они видят здесь "точку роста", возможность максимально раскрыть свой потенциал и добиться успеха". "Всего участники проекта представляют 156 населенных пунктов Мордовии, 56 регионов России и 5 иностранных государств", - сказал Здунов.
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В Мордовии создадут около 1,5 тысячи рабочих мест
Среди участников проекта - люди разного возраста и опыта.
Также в проекте "Моя Мордовия" самый большой по сравнению с аналогичными проектами в других регионах процент женщин-участниц – 45,1%.
Сообщается, что близится к завершению вторая часть заявочной кампании – прием эссе. Следующим большим этапом станет дистанционное тестирование, в ходе которого в первую очередь будут оцениваться интеллектуальный потенциал участников, способность анализировать и интерпретировать информацию, работать с ней.
Республиканский кадровый проект "Моя Мордовия" стартовал 3 марта, его завершение запланировано на июнь. Участники, которые успешно пройдут отборочные этапы и выйдут в финал, будут включены в региональный резерв управленческих кадров, а лучшие из них получат предложение о работе на разных уровнях управления самыми разными сферами жизни Мордовии, вплоть до правительства республики.
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Республика МордовияРоссияАртем ЗдуновРеспублика МордовияОбщество
 
 
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