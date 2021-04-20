https://ria.ru/20210420/miass-1729051744.html

В челябинском Миассе обрушилась часть стены жилого дома

В челябинском Миассе обрушилась часть стены жилого дома

Часть стены жилого дома обрушилась в городе Миасс Челябинской области, всех жильцов эвакуируют, сообщила во вторник пресс-служба горадминистрации. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T10:47

2021-04-20T10:47

2021-04-20T10:47

миасс

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр – РИА Новости. Часть стены жилого дома обрушилась в городе Миасс Челябинской области, всех жильцов эвакуируют, сообщила во вторник пресс-служба горадминистрации."Сегодня на пульт экстренных служб поступил звонок об обрушении кирпичной кладки стены жилого здания по адресу пер. Автомеханический, 5а. Площадь обрушения составила 8 квадратных метров. В настоящее время произведена эвакуация всех жителей здания", - говорится в сообщении администрации в соцсети "ВКонтакте".Пункт временного размещения организован в школе №14 до выяснения обстоятельств и оценки угрозы обрушения всего здания, уточняется в сообщении.Председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям, главой округа Григорием Тонких назначен сбор комиссии в здании администрации в 10.30 (08.30 мск), добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210420/sk-1729034077.html

миасс

челябинская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миасс, челябинская область, происшествия