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В челябинском Миассе обрушилась часть стены жилого дома
В челябинском Миассе обрушилась часть стены жилого дома
Часть стены жилого дома обрушилась в городе Миасс Челябинской области, всех жильцов эвакуируют, сообщила во вторник пресс-служба горадминистрации. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T10:47
2021-04-20T10:47
миасс
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр – РИА Новости. Часть стены жилого дома обрушилась в городе Миасс Челябинской области, всех жильцов эвакуируют, сообщила во вторник пресс-служба горадминистрации."Сегодня на пульт экстренных служб поступил звонок об обрушении кирпичной кладки стены жилого здания по адресу пер. Автомеханический, 5а. Площадь обрушения составила 8 квадратных метров. В настоящее время произведена эвакуация всех жителей здания", - говорится в сообщении администрации в соцсети "ВКонтакте".Пункт временного размещения организован в школе №14 до выяснения обстоятельств и оценки угрозы обрушения всего здания, уточняется в сообщении.Председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям, главой округа Григорием Тонких назначен сбор комиссии в здании администрации в 10.30 (08.30 мск), добавляется в сообщении.
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миасс, челябинская область, происшествия

В челябинском Миассе обрушилась часть стены жилого дома

10:47 20.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр – РИА Новости. Часть стены жилого дома обрушилась в городе Миасс Челябинской области, всех жильцов эвакуируют, сообщила во вторник пресс-служба горадминистрации.
"Сегодня на пульт экстренных служб поступил звонок об обрушении кирпичной кладки стены жилого здания по адресу пер. Автомеханический, 5а. Площадь обрушения составила 8 квадратных метров. В настоящее время произведена эвакуация всех жителей здания", - говорится в сообщении администрации в соцсети "ВКонтакте".
Пункт временного размещения организован в школе №14 до выяснения обстоятельств и оценки угрозы обрушения всего здания, уточняется в сообщении.
Председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям, главой округа Григорием Тонких назначен сбор комиссии в здании администрации в 10.30 (08.30 мск), добавляется в сообщении.
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