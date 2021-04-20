В челябинском Миассе обрушилась часть стены жилого дома
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр – РИА Новости. Часть стены жилого дома обрушилась в городе Миасс Челябинской области, всех жильцов эвакуируют, сообщила во вторник пресс-служба горадминистрации.
"Сегодня на пульт экстренных служб поступил звонок об обрушении кирпичной кладки стены жилого здания по адресу пер. Автомеханический, 5а. Площадь обрушения составила 8 квадратных метров. В настоящее время произведена эвакуация всех жителей здания", - говорится в сообщении администрации в соцсети "ВКонтакте".
Пункт временного размещения организован в школе №14 до выяснения обстоятельств и оценки угрозы обрушения всего здания, уточняется в сообщении.
Председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям, главой округа Григорием Тонких назначен сбор комиссии в здании администрации в 10.30 (08.30 мск), добавляется в сообщении.