https://ria.ru/20210420/merkel-1729062619.html
Меркель призвала не закрывать все каналы диалога с Россией
Меркель призвала не закрывать все каналы диалога с Россией
Было бы неправильно закрыть все каналы диалога с Россией, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:38
2021-04-20T11:38
2021-04-20T12:27
совет европы
европа
парламентская ассамблея совета европы
украина
россия
ангела меркель
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601336708_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_d697e91f20306b4028a4a7df4d055281.jpg
БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Было бы неправильно закрыть все каналы диалога с Россией, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)."В Совет Европы, несмотря на все единство ценностей, входят государства политически очень разные. Мы видим, как Франция как раз сильно выступала за то, чтобы Россия оставалась членом Совета Европы в прошлые годы, потому что мы вынуждены обсуждать друг с другом критические вопросы, например, Навальный или Украина, могу назвать другие. Но если каналов для диалога не будет, это было бы, я считаю, тоже неправильным", - сказала Меркель.Она добавила, что задачей Совета Европы является "выдерживать разные мнения и позиции". Это важно, потому что благодаря таким дискуссиям "можно оказать помощь людям" в разных государствах, сказала канцлер.
https://ria.ru/20210420/germaniya-1729070659.html
европа
украина
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601336708_359:287:2706:2047_1920x0_80_0_0_0785152bcd3262f902926d41ae1c2cef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет европы, европа, парламентская ассамблея совета европы, украина, россия, ангела меркель, германия, в мире