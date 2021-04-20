В МИД Франции прокомментировали заявления Меланшона о "Спутнике V"
ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон увидел пропаганду в заявлениях РФ и экс-кандидата в президенты Франции о том, что европейцы не хотят российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
"Европейское агентство по лекарственным средствам ещё ждёт данных (по вакцине "Спутник"). Это займёт ещё два-три месяца... Мы не можем сказать народу - мы дадим вам российскую вакцину потому, что она симпатичная, или потому, что так хотел бы господин (лидер партии "Непокорившаяся Франция", бывший кандидат в президенты страны Жан-Люк - ред.) Меланшон, или из-за русской пропаганды. Мы ее не исключаем, мы ее изучаем. Есть элемент пропаганды, когда они говорят, что "европейцы ее не хотят", "не могут ее произвести". И с некоторым странами это сработало", - сказал Бон в эфире телеканала Franceinfo.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Ранее Меланшон раскритиковал действия правительства, не использующего российскую вакцину", он навал это "вопиющей ошибкой". Он добавил, что Париж давно знал о плюсах "Спутник V", но отказался от него из-за идеологии.
Вакцина "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
Эффективность вакцины "Спутник V" составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил Российский фонд прямых инвестиий (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.