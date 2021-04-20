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В Мексике оценили ситуацию с поставками "Спутника V"
В Мексике оценили ситуацию с поставками "Спутника V"
Власти Мексики сообщили о новых поставках российской вакцины против COVID-19 разработки института Гамалеи, которые ожидаются до конца апреля. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T09:20
2021-04-20T09:20
2021-04-20T09:20
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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МЕХИКО, 20 апр - РИА Новости. Власти Мексики сообщили о новых поставках российской вакцины против COVID-19 разработки института Гамалеи, которые ожидаются до конца апреля."Всем, кто получил вакцину (первый компонент "Спутник-V" - ред.), сообщаем, что в эту среду прибывает второй компонент ... На следующей неделе, вероятно, во вторник, 26 апреля, будет еще одна поставка", - сообщил заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гатель в ходе пресс-конференции, которая транслируется на канале правительства в YouTube.Власти Мексики распределили 14,36 миллиона доз различных вакцин из числа поставленных и произведенных в стране 18,88 миллиона доз. Полной схемой вакцинации охвачены уже 3,92 миллиона человек, большинство из них, 3,1 миллиона - пожилые люди, 789 тысячи - врачи. Еще 7,32 миллиона человек получили одну дозу вакцины.Программа иммунизации населения Мексики началась в конце декабря с персонала коронавирусных больниц. Для этих целей власти используют пять различных вакцин, которые закупают за границей или производят на месте, получая активный компонент из биолабораторий - Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Cansino и "Спутник V".По оценкам минздрава, с начала эпидемии COVID-19 в стране число заражений коронавирусом приблизилось к 2,5 миллионам, от осложнений скончались 212 466 человек, в настоящий момент болеют 25 201 человек.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , мексика, в мире