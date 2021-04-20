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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210420/meksika-1729037936.html
В Мексике оценили ситуацию с поставками "Спутника V"
В Мексике оценили ситуацию с поставками "Спутника V"
Власти Мексики сообщили о новых поставках российской вакцины против COVID-19 разработки института Гамалеи, которые ожидаются до конца апреля. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T09:20
2021-04-20T09:20
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
мексика
в мире
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МЕХИКО, 20 апр - РИА Новости. Власти Мексики сообщили о новых поставках российской вакцины против COVID-19 разработки института Гамалеи, которые ожидаются до конца апреля."Всем, кто получил вакцину (первый компонент "Спутник-V" - ред.), сообщаем, что в эту среду прибывает второй компонент ... На следующей неделе, вероятно, во вторник, 26 апреля, будет еще одна поставка", - сообщил заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гатель в ходе пресс-конференции, которая транслируется на канале правительства в YouTube.Власти Мексики распределили 14,36 миллиона доз различных вакцин из числа поставленных и произведенных в стране 18,88 миллиона доз. Полной схемой вакцинации охвачены уже 3,92 миллиона человек, большинство из них, 3,1 миллиона - пожилые люди, 789 тысячи - врачи. Еще 7,32 миллиона человек получили одну дозу вакцины.Программа иммунизации населения Мексики началась в конце декабря с персонала коронавирусных больниц. Для этих целей власти используют пять различных вакцин, которые закупают за границей или производят на месте, получая активный компонент из биолабораторий - Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Cansino и "Спутник V".По оценкам минздрава, с начала эпидемии COVID-19 в стране число заражений коронавирусом приблизилось к 2,5 миллионам, от осложнений скончались 212 466 человек, в настоящий момент болеют 25 201 человек.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , мексика, в мире

В Мексике оценили ситуацию с поставками "Спутника V"

09:20 20.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 20 апр - РИА Новости. Власти Мексики сообщили о новых поставках российской вакцины против COVID-19 разработки института Гамалеи, которые ожидаются до конца апреля.
"Всем, кто получил вакцину (первый компонент "Спутник-V" - ред.), сообщаем, что в эту среду прибывает второй компонент ... На следующей неделе, вероятно, во вторник, 26 апреля, будет еще одна поставка", - сообщил заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гатель в ходе пресс-конференции, которая транслируется на канале правительства в YouTube.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Власти Мексики распределили 14,36 миллиона доз различных вакцин из числа поставленных и произведенных в стране 18,88 миллиона доз. Полной схемой вакцинации охвачены уже 3,92 миллиона человек, большинство из них, 3,1 миллиона - пожилые люди, 789 тысячи - врачи. Еще 7,32 миллиона человек получили одну дозу вакцины.
Программа иммунизации населения Мексики началась в конце декабря с персонала коронавирусных больниц. Для этих целей власти используют пять различных вакцин, которые закупают за границей или производят на месте, получая активный компонент из биолабораторий - Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Cansino и "Спутник V".
По оценкам минздрава, с начала эпидемии COVID-19 в стране число заражений коронавирусом приблизилось к 2,5 миллионам, от осложнений скончались 212 466 человек, в настоящий момент болеют 25 201 человек.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоAstraZenecaМексикаВ мире
 
 
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