РПЦ обновила список "сетевых лжесвященников"
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Церковный список "сетевых лжесвященников" пополнил лишенный сана иеромонах Никодим, говорится в сообщении синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
"Список сетевых лжесвященников, размещенный на официальном сайте отдела в разделе "Борьба со злоупотреблениями в сети интернет", дополнен именем бывшего клирика Московской епархии и преподавателя Московской духовной академии Шматько Владимира Николаевича, бывшего ранее иеромонахом Никодимом", - сказано в сообщении, распространенном во вторник.
Уточняется, что иеромонах Никодим был извержен из священного сана решением Епархиального суда Москвы 17 октября 2019 года, но "продолжает называть себя "иеромонахом Никодимом" и вести в сети интернет ряд псевдоправославных ресурсов". "Так, В. Н. Шматько ведет Telegram-канал... где продолжает именовать себя "проректором Высших богословских курсов МДА", - поясняют в синодальном отделе.
По данным синодального отдела, участились случаи, когда "некоторые лица выдают себя в интернете за священнослужителей, при этом они никогда ими не являлись, либо были запрещены в служении или отлучены от Церкви": псевдосвященники ведут в социальных сетях каналы и блоги на церковную тематику, дают пастырские советы и принимают пожертвования, "тем самым вводя в заблуждение верующих".
"Призываем всех священнослужителей и мирян в случае возникновения сомнений в принадлежности Церкви того или иного сайта, страницы в социальной сети или сервиса, а также при наличии информации о деятельности псевдосвященников, незамедлительно обращаться в отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ", - заключили в РПЦ.
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