https://ria.ru/20210420/lzhesvyaschenniki-1729111370.html

РПЦ обновила список "сетевых лжесвященников"

РПЦ обновила список "сетевых лжесвященников"

Церковный список "сетевых лжесвященников" пополнил лишенный сана иеромонах Никодим, говорится в сообщении синодального отдела Московского патриархата по... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T14:58

2021-04-20T14:58

2021-04-20T14:58

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Церковный список "сетевых лжесвященников" пополнил лишенный сана иеромонах Никодим, говорится в сообщении синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.Уточняется, что иеромонах Никодим был извержен из священного сана решением Епархиального суда Москвы 17 октября 2019 года, но "продолжает называть себя "иеромонахом Никодимом" и вести в сети интернет ряд псевдоправославных ресурсов". "Так, В. Н. Шматько ведет Telegram-канал... где продолжает именовать себя "проректором Высших богословских курсов МДА", - поясняют в синодальном отделе.По данным синодального отдела, участились случаи, когда "некоторые лица выдают себя в интернете за священнослужителей, при этом они никогда ими не являлись, либо были запрещены в служении или отлучены от Церкви": псевдосвященники ведут в социальных сетях каналы и блоги на церковную тематику, дают пастырские советы и принимают пожертвования, "тем самым вводя в заблуждение верующих"."Призываем всех священнослужителей и мирян в случае возникновения сомнений в принадлежности Церкви того или иного сайта, страницы в социальной сети или сервиса, а также при наличии информации о деятельности псевдосвященников, незамедлительно обращаться в отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ", - заключили в РПЦ.

https://ria.ru/20200911/lzhesvyaschenniki-1577120863.html

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московский патриархат, telegram (приложение), русская православная церковь, москва