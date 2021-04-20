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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210420/lzhesvyaschenniki-1729111370.html
РПЦ обновила список "сетевых лжесвященников"
РПЦ обновила список "сетевых лжесвященников"
Церковный список "сетевых лжесвященников" пополнил лишенный сана иеромонах Никодим, говорится в сообщении синодального отдела Московского патриархата по... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T14:58
2021-04-20T14:58
религия и мировоззрение
московский патриархат
telegram (приложение)
русская православная церковь
москва
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Церковный список "сетевых лжесвященников" пополнил лишенный сана иеромонах Никодим, говорится в сообщении синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.Уточняется, что иеромонах Никодим был извержен из священного сана решением Епархиального суда Москвы 17 октября 2019 года, но "продолжает называть себя "иеромонахом Никодимом" и вести в сети интернет ряд псевдоправославных ресурсов". "Так, В. Н. Шматько ведет Telegram-канал... где продолжает именовать себя "проректором Высших богословских курсов МДА", - поясняют в синодальном отделе.По данным синодального отдела, участились случаи, когда "некоторые лица выдают себя в интернете за священнослужителей, при этом они никогда ими не являлись, либо были запрещены в служении или отлучены от Церкви": псевдосвященники ведут в социальных сетях каналы и блоги на церковную тематику, дают пастырские советы и принимают пожертвования, "тем самым вводя в заблуждение верующих"."Призываем всех священнослужителей и мирян в случае возникновения сомнений в принадлежности Церкви того или иного сайта, страницы в социальной сети или сервиса, а также при наличии информации о деятельности псевдосвященников, незамедлительно обращаться в отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ", - заключили в РПЦ.
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московский патриархат, telegram (приложение), русская православная церковь, москва

РПЦ обновила список "сетевых лжесвященников"

14:58 20.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Церковный список "сетевых лжесвященников" пополнил лишенный сана иеромонах Никодим, говорится в сообщении синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
"Список сетевых лжесвященников, размещенный на официальном сайте отдела в разделе "Борьба со злоупотреблениями в сети интернет", дополнен именем бывшего клирика Московской епархии и преподавателя Московской духовной академии Шматько Владимира Николаевича, бывшего ранее иеромонахом Никодимом", - сказано в сообщении, распространенном во вторник.
Уточняется, что иеромонах Никодим был извержен из священного сана решением Епархиального суда Москвы 17 октября 2019 года, но "продолжает называть себя "иеромонахом Никодимом" и вести в сети интернет ряд псевдоправославных ресурсов". "Так, В. Н. Шматько ведет Telegram-канал... где продолжает именовать себя "проректором Высших богословских курсов МДА", - поясняют в синодальном отделе.
По данным синодального отдела, участились случаи, когда "некоторые лица выдают себя в интернете за священнослужителей, при этом они никогда ими не являлись, либо были запрещены в служении или отлучены от Церкви": псевдосвященники ведут в социальных сетях каналы и блоги на церковную тематику, дают пастырские советы и принимают пожертвования, "тем самым вводя в заблуждение верующих".
"Призываем всех священнослужителей и мирян в случае возникновения сомнений в принадлежности Церкви того или иного сайта, страницы в социальной сети или сервиса, а также при наличии информации о деятельности псевдосвященников, незамедлительно обращаться в отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ", - заключили в РПЦ.
Священник во время богослужения - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября 2020, 22:35Религия и мировоззрение
РПЦ может составить "черный список" лжесвященников в интернете
 
Религия и мировоззрениеМосковский ПатриархатTelegram (приложение)Русская православная церковьМосква
 
 
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