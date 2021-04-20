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https://ria.ru/20210420/lukashenko-1729086878.html
Минск не хочет плохих отношений с Киевом, заявил Лукашенко
Минск не хочет плохих отношений с Киевом, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не хочет плохих отношений с Киевом, не будет сталкиваться с ним лоб в лоб, но может реагировать на... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T13:14
2021-04-20T13:14
луганская народная республика
донецкая народная республика
александр лукашенко
верховная рада украины
евросоюз
белоруссия
оон
украина
в мире
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МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не хочет плохих отношений с Киевом, не будет сталкиваться с ним лоб в лоб, но может реагировать на переход "красных линий"."Мы не будем лоб в лоб по каким-то вопросам сталкиваться с Украиной и вести себя неприлично. Ну, где-то мы будем вынуждены реагировать, если уж дальше некуда, если уж мы переходим эти запретные, запрещенные красные линии. Но мы не хотим плохих отношений", - сказал Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с депутатом Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгением Шевченко. Слова белорусского президента приводит Sputnik Беларусь.Он отметил, что для Белоруссии Украина - не просто южная соседка. "Я не считаю Украину чужой вообще. Я служил в погранвойсках, нашей зоной ответственности был Западный пограничный округ с центром в Киеве, это вот с молодости у меня Украина осталась там, не говоря уже о корнях моих предков между Черниговом и Киевом", - заявил глава белорусского государства.Президент подчеркнул, что и люди в Белоруссии очень хорошо относятся у украинцам. "Когда у вас начался там конфликт на Донбассе, мы, можно сказать, одномоментно приняли 150 тысяч украинцев. Кто-то потом вернулся, многие трудоустроились здесь, и указ я подписал, предоставив равные права приехавшим украинцам в Беларуси. А это, вы знаете, большой социальный пакет. Это бесплатное образование, бесплатное медицинское обслуживание, трудоустройство на работу, 150 тысяч "проглотить" непросто", - продолжил Лукашенко.Для сравнения он обратил внимание на положение мигрантов в Европе. "Вы видите, как в Евросоюзе мигранты прибывают, а они не могут 2 тысяч человек разделить, чтобы их расселить. Тут - 150 тысяч. Поэтому мы всегда с открытым сердцем (к украинцам - ред.)", - сказал Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл и Украину.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. Белорусские власти заявляли, что из-за конфликта в Донбассе с Украины в Белоруссию приехали примерно 150 тысяч человек.
https://ria.ru/20210420/lukashenko-1729073690.html
https://ria.ru/20210411/lukashenko-1727535786.html
https://ria.ru/20201029/lukashenko-1582085841.html
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донецкая народная республика
белоруссия
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луганская народная республика, донецкая народная республика, александр лукашенко, верховная рада украины, евросоюз, белоруссия, оон, украина, в мире

Минск не хочет плохих отношений с Киевом, заявил Лукашенко

13:14 20.04.2021
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не хочет плохих отношений с Киевом, не будет сталкиваться с ним лоб в лоб, но может реагировать на переход "красных линий".
"Мы не будем лоб в лоб по каким-то вопросам сталкиваться с Украиной и вести себя неприлично. Ну, где-то мы будем вынуждены реагировать, если уж дальше некуда, если уж мы переходим эти запретные, запрещенные красные линии. Но мы не хотим плохих отношений", - сказал Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с депутатом Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгением Шевченко. Слова белорусского президента приводит Sputnik Беларусь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
12:23
Лукашенко заявил, что у Белоруссии на Украине друзей меньше не стало
Он отметил, что для Белоруссии Украина - не просто южная соседка. "Я не считаю Украину чужой вообще. Я служил в погранвойсках, нашей зоной ответственности был Западный пограничный округ с центром в Киеве, это вот с молодости у меня Украина осталась там, не говоря уже о корнях моих предков между Черниговом и Киевом", - заявил глава белорусского государства.
Президент подчеркнул, что и люди в Белоруссии очень хорошо относятся у украинцам. "Когда у вас начался там конфликт на Донбассе, мы, можно сказать, одномоментно приняли 150 тысяч украинцев. Кто-то потом вернулся, многие трудоустроились здесь, и указ я подписал, предоставив равные права приехавшим украинцам в Беларуси. А это, вы знаете, большой социальный пакет. Это бесплатное образование, бесплатное медицинское обслуживание, трудоустройство на работу, 150 тысяч "проглотить" непросто", - продолжил Лукашенко.
Для сравнения он обратил внимание на положение мигрантов в Европе. "Вы видите, как в Евросоюзе мигранты прибывают, а они не могут 2 тысяч человек разделить, чтобы их расселить. Тут - 150 тысяч. Поэтому мы всегда с открытым сердцем (к украинцам - ред.)", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
11 апреля, 08:00
"Дать по морде Польше". Лукашенко закрывает посольства у соседей
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл и Украину.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. Белорусские власти заявляли, что из-за конфликта в Донбассе с Украины в Белоруссию приехали примерно 150 тысяч человек.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября 2020, 14:09Протесты в Белоруссии
Лукашенко призвал Литву и Украину не кидать камни в Белоруссию
 
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