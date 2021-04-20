https://ria.ru/20210420/lnr-1729033064.html

В ЛНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за сутки

В ЛНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за сутки

Украинские силовики два раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T08:36

2021-04-20T08:36

2021-04-20T08:36

ситуация в днр и лнр

сцкк

донбасс

луганская народная республика

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 20 апр - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявляли, что 18 апреля украинские силовики один раз нарушили режим тишины."За истекшие сутки, 19 апреля... зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", - сказал представитель ЛНР.По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольным республике населенным пунктам Золотое-5 и Донецкий."Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - добавил представитель ЛНР в СЦКК.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.

https://ria.ru/20210417/kompromiss-1728718104.html

донбасс

луганская народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире