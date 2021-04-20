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В ЛНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за сутки
В ЛНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за сутки
Украинские силовики два раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T08:36
2021-04-20T08:36
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 20 апр - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявляли, что 18 апреля украинские силовики один раз нарушили режим тишины."За истекшие сутки, 19 апреля... зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", - сказал представитель ЛНР.По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольным республике населенным пунктам Золотое-5 и Донецкий."Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - добавил представитель ЛНР в СЦКК.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире

В ЛНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за сутки

08:36 20.04.2021
 
© РИА Новости / Джон Траст / Перейти в фотобанкОполченцы Луганской народной республики в поселке Чернухино
Ополченцы Луганской народной республики в поселке Чернухино - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Джон Траст
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ЛУГАНСК, 20 апр - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявляли, что 18 апреля украинские силовики один раз нарушили режим тишины.
"За истекшие сутки, 19 апреля... зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", - сказал представитель ЛНР.
По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольным республике населенным пунктам Золотое-5 и Донецкий.
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 15:12
Кравчук выдвинул России условие для компромисса по Донбассу
"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - добавил представитель ЛНР в СЦКК.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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