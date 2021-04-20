https://ria.ru/20210420/kurs-1729085809.html
Официальный курс евро на среду вырос на 27 копеек
Официальный курс евро на среду вырос на 27 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 27,47 копейки - до 91,7507 рубля, курс доллара снизился на 23,36 копейки - до 76,0155... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T13:10
2021-04-20T13:10
2021-04-20T13:10
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 27,47 копейки - до 91,7507 рубля, курс доллара снизился на 23,36 копейки - до 76,0155 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 0,5 копейки, составив 83,0963 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика