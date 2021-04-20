https://ria.ru/20210420/kurs-1729085809.html

Официальный курс евро на среду вырос на 27 копеек

Официальный курс евро на среду вырос на 27 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 27,47 копейки - до 91,7507 рубля, курс доллара снизился на 23,36 копейки - до 76,0155... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T13:10

2021-04-20T13:10

2021-04-20T13:10

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 27,47 копейки - до 91,7507 рубля, курс доллара снизился на 23,36 копейки - до 76,0155 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 0,5 копейки, составив 83,0963 рубля.

https://ria.ru/20210419/rubl-1728862279.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика