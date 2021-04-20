https://ria.ru/20210420/kuban-1729162715.html

Глава Кубани поручил создать краевой штаб по подготовке курортного сезона

Глава Кубани поручил создать краевой штаб по подготовке курортного сезона

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать краевой штаб по подготовке и проведению курортного сезона, сообщает администрация региона. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T19:17

2021-04-20T19:17

2021-04-20T19:17

вениамин кондратьев

новороссийск

анапа

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать краевой штаб по подготовке и проведению курортного сезона, сообщает администрация региона.Уточняется, что штаб будет координировать деятельность всех служб, обеспечивающих работу курортов Кубани."В этом году высокий сезон стартует с 1 мая. Только за 10 дней майских праздников ожидаем около 600 тысяч туристов, гостиницы забронированы на 80%, и спрос будет расти. Мы должны быть максимально к этому готовы. У нас есть хороший опыт организации работы штаба в период новогодних праздников. С 1 мая и на протяжении всего летнего сезона будет действовать аналогичный летний штаб", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.Как отметили в администрации, возглавит штаб вице-губернатор Александр Руппель. В состав штаба войдут представители правоохранительных органов, экстренных, коммунальных и медицинских служб. Особое внимание уделят ситуации на дорогах."Поток автомобилей на трассах к черноморскому побережью и предгорьям будет увеличиваться. Важно организовать патрулирование трасс так, чтобы не допустить серьезных пробок. Курортный сезон не должен парализовать жизнь в приморских городах", – подчеркнул Кондратьев.В Краснодарском крае с 1 мая откроют 44 общедоступных пляжа. Наиболее востребованные места отдыха среди туристов на майские праздники – Анапа, Геленджик, Новороссийск, Сочи, Туапсинский, Апшеронский, Северский и Мостовский районы.

https://ria.ru/20210420/otpusk-1729141642.html

https://realty.ria.ru/20210415/arenda-1728452838.html

новороссийск

анапа

краснодарский край

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вениамин кондратьев, новороссийск, анапа, краснодарский край