https://ria.ru/20210420/kravchuk-1729113479.html

Кравчуку готовят обвинение в оправдании терроризма

Кравчуку готовят обвинение в оправдании терроризма

Рабочая комиссия по оценке ущерба от блокад Крыма со стороны властей Украины собрала материалы для подачи заявления в СК России и возбуждения уголовного дела... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T15:09

2021-04-20T15:09

2021-04-20T16:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости. Рабочая комиссия по оценке ущерба от блокад Крыма со стороны властей Украины собрала материалы для подачи заявления в СК России и возбуждения уголовного дела против экс-президента Украины Леонида Кравчука по статье за призывы, оправдание или пропаганду терроризма. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству Госсовета полуострова Сергей Трофимов."На финальной стадии подготовки заявления просматривали все материалы и увидели, что Кравчук делал неоднократные заявления, оправдывающие фактически водную, энергетическую и транспортную блокады. Это также подпадает под признаки преступления — оправдание террористической деятельности", — сказал он РИА Новости.Парламентарий подчеркнул, что бывший глава Украины не был основным исполнителем этих действий (блокады, — Прим. ред.) , но признавать их допустимыми — преступно.Трофимов также отметил, что поступки и заявления экс-постпреда президента Украины Бориса Бабина, как и других фигурантов списка, подпадают под несколько статей УК России: "Террористический акт"; "Содействие террористической деятельности"; "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"; "Организация террористического сообщества и участие в нем"; "Организация деятельности террористической организации"; "Диверсия", и "Экоцид".Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил РИА Новости, что список лиц, причастных к блокаде полуострова, расширили до семи человек. В него также вошел Кравчук и Бабин. Предварительная сумма ущерба составила около 1,5 триллиона рублей.

https://ria.ru/20210408/blokada-1727298194.html

https://ria.ru/20210327/voda-1603124294.html

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украина, россия, борис бабин, владимир константинов, леонид кравчук, в мире