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Онлайн-конференция о достижениях в области космической медицины
Онлайн-конференция о достижениях в области космической медицины
27 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Космическая медицина: от Гагарина – до Марса".
2021-04-20T15:35
2021-04-20T15:35
анонсы
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Задать вопросУчастники:- директор Института медико-биологических проблем Российской академии наук, академик РАН Олег ОРЛОВ;- заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем Российской академии наук, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Олег КОТОВ;- заведующий отделом сенсомоторной физиологии и профилактики Института медико-биологических проблем Российской академии наук Елена ТОМИЛОВСКАЯ.60 лет назад, в апреле 1961 года, Юрий Гагарин первым в мире совершил полет в космос, открыв человечеству дорогу к звездам. Такие амбициозные цели, как пилотируемый полет к Марсу, колонизация Луны, освоение дальних планет, требуют совершенствования, а зачастую и изменения подходов к медицинскому обеспечению космических полетов. В рамках мероприятия речь пойдет о последних достижениях в области космической физиологии и медицины, о проблемах и перспективах развития этой области науки, включая бортовые и наземные эксперименты, а также о той пользе, которую космическая медицина может принести на Земле.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о достижениях в области космической медицины

15:35 20.04.2021
 
Читать ria.ru в
27 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Космическая медицина: от Гагарина – до Марса".
Задать вопрос

Участники:
- директор Института медико-биологических проблем Российской академии наук, академик РАН Олег ОРЛОВ;
- заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем Российской академии наук, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Олег КОТОВ;
- заведующий отделом сенсомоторной физиологии и профилактики Института медико-биологических проблем Российской академии наук Елена ТОМИЛОВСКАЯ.

60 лет назад, в апреле 1961 года, Юрий Гагарин первым в мире совершил полет в космос, открыв человечеству дорогу к звездам. Такие амбициозные цели, как пилотируемый полет к Марсу, колонизация Луны, освоение дальних планет, требуют совершенствования, а зачастую и изменения подходов к медицинскому обеспечению космических полетов.
В рамках мероприятия речь пойдет о последних достижениях в области космической физиологии и медицины, о проблемах и перспективах развития этой области науки, включая бортовые и наземные эксперименты, а также о той пользе, которую космическая медицина может принести на Земле.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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