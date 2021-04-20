Онлайн-конференция о достижениях в области космической медицины
27 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Космическая медицина: от Гагарина – до Марса".
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Участники:
- директор Института медико-биологических проблем Российской академии наук, академик РАН Олег ОРЛОВ;
- заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем Российской академии наук, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Олег КОТОВ;
- заведующий отделом сенсомоторной физиологии и профилактики Института медико-биологических проблем Российской академии наук Елена ТОМИЛОВСКАЯ.
60 лет назад, в апреле 1961 года, Юрий Гагарин первым в мире совершил полет в космос, открыв человечеству дорогу к звездам. Такие амбициозные цели, как пилотируемый полет к Марсу, колонизация Луны, освоение дальних планет, требуют совершенствования, а зачастую и изменения подходов к медицинскому обеспечению космических полетов.
В рамках мероприятия речь пойдет о последних достижениях в области космической физиологии и медицины, о проблемах и перспективах развития этой области науки, включая бортовые и наземные эксперименты, а также о той пользе, которую космическая медицина может принести на Земле.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор Института медико-биологических проблем Российской академии наук, академик РАН Олег ОРЛОВ;
- заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем Российской академии наук, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Олег КОТОВ;
- заведующий отделом сенсомоторной физиологии и профилактики Института медико-биологических проблем Российской академии наук Елена ТОМИЛОВСКАЯ.
60 лет назад, в апреле 1961 года, Юрий Гагарин первым в мире совершил полет в космос, открыв человечеству дорогу к звездам. Такие амбициозные цели, как пилотируемый полет к Марсу, колонизация Луны, освоение дальних планет, требуют совершенствования, а зачастую и изменения подходов к медицинскому обеспечению космических полетов.
В рамках мероприятия речь пойдет о последних достижениях в области космической физиологии и медицины, о проблемах и перспективах развития этой области науки, включая бортовые и наземные эксперименты, а также о той пользе, которую космическая медицина может принести на Земле.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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