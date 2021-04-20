https://ria.ru/20210420/kosmicheskayameditsina-1729117570.html

Онлайн-конференция о достижениях в области космической медицины

Онлайн-конференция о достижениях в области космической медицины

27 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Космическая медицина: от Гагарина – до Марса".

2021-04-20T15:35

2021-04-20T15:35

2021-04-20T15:35

анонсы

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Задать вопросУчастники:- директор Института медико-биологических проблем Российской академии наук, академик РАН Олег ОРЛОВ;- заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем Российской академии наук, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Олег КОТОВ;- заведующий отделом сенсомоторной физиологии и профилактики Института медико-биологических проблем Российской академии наук Елена ТОМИЛОВСКАЯ.60 лет назад, в апреле 1961 года, Юрий Гагарин первым в мире совершил полет в космос, открыв человечеству дорогу к звездам. Такие амбициозные цели, как пилотируемый полет к Марсу, колонизация Луны, освоение дальних планет, требуют совершенствования, а зачастую и изменения подходов к медицинскому обеспечению космических полетов. В рамках мероприятия речь пойдет о последних достижениях в области космической физиологии и медицины, о проблемах и перспективах развития этой области науки, включая бортовые и наземные эксперименты, а также о той пользе, которую космическая медицина может принести на Земле.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы