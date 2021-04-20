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В Карачаево-Черкесии 99-летнюю женщину вылечили от COVID-19

В Карачаево-Черкесии 99-летнюю женщину вылечили от COVID-19

В Карачаево-Черкесии выписали 99-летнюю женщину, поступившую в тяжелом состоянии с COVID-19, сообщил региональный Минздрав. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T21:29

2021-04-20T21:29

2021-04-20T23:28

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здоровье - общество

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ПЯТИГОРСК, 20 апр — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии выписали 99-летнюю женщину, поступившую в тяжелом состоянии с COVID-19, сообщил региональный Минздрав.Евдокия Машталер проходила лечение в госпитале для больных коронавирусом на базе Черкесской городской больницы."Жительница республиканской столицы поступила в ковид-госпиталь две недели назад в тяжелом состоянии с двусторонней полисегментарной пневмонией, одышкой, кислородной недостаточностью", — говорится в сообщении ведомства в Instagram.Первую неделю Евдокия Степановна провела в реанимации, где получала упреждающую антицитокиновую противовоспалительную терапию, постоянную подачу кислорода."Благодаря стараниям врачей и воли к жизни самой пациентки удалось добиться регресса заболевания. Когда долгожительницу перевели в терапевтическое отделение, с учетом ее почтенного возраста к ней приставили индивидуальный пост", — рассказали в ведомстве.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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