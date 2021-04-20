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В Карачаево-Черкесии 99-летнюю женщину вылечили от COVID-19
В Карачаево-Черкесии 99-летнюю женщину вылечили от COVID-19
В Карачаево-Черкесии выписали 99-летнюю женщину, поступившую в тяжелом состоянии с COVID-19, сообщил региональный Минздрав. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T21:29
2021-04-20T21:29
2021-04-20T23:28
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ПЯТИГОРСК, 20 апр — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии выписали 99-летнюю женщину, поступившую в тяжелом состоянии с COVID-19, сообщил региональный Минздрав.Евдокия Машталер проходила лечение в госпитале для больных коронавирусом на базе Черкесской городской больницы."Жительница республиканской столицы поступила в ковид-госпиталь две недели назад в тяжелом состоянии с двусторонней полисегментарной пневмонией, одышкой, кислородной недостаточностью", — говорится в сообщении ведомства в Instagram.Первую неделю Евдокия Степановна провела в реанимации, где получала упреждающую антицитокиновую противовоспалительную терапию, постоянную подачу кислорода."Благодаря стараниям врачей и воли к жизни самой пациентки удалось добиться регресса заболевания. Когда долгожительницу перевели в терапевтическое отделение, с учетом ее почтенного возраста к ней приставили индивидуальный пост", — рассказали в ведомстве.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, карачаево-черкесская республика (кчр), здоровье - общество
ПЯТИГОРСК, 20 апр — РИА Новости.
В Карачаево-Черкесии
выписали 99-летнюю женщину, поступившую в тяжелом состоянии с COVID-19, сообщил региональный Минздрав.
Евдокия Машталер проходила лечение в госпитале для больных коронавирусом на базе Черкесской городской больницы.
"Жительница республиканской столицы поступила в ковид-госпиталь две недели назад в тяжелом состоянии с двусторонней полисегментарной пневмонией, одышкой, кислородной недостаточностью", — говорится в сообщении ведомства в Instagram.
Первую неделю Евдокия Степановна провела в реанимации, где получала упреждающую антицитокиновую противовоспалительную терапию, постоянную подачу кислорода.
"Благодаря стараниям врачей и воли к жизни самой пациентки удалось добиться регресса заболевания. Когда долгожительницу перевели в терапевтическое отделение, с учетом ее почтенного возраста к ней приставили индивидуальный пост", — рассказали в ведомстве.