Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210420/koronaviurs-1729176006.html
В Карачаево-Черкесии 99-летнюю женщину вылечили от COVID-19
В Карачаево-Черкесии 99-летнюю женщину вылечили от COVID-19
В Карачаево-Черкесии выписали 99-летнюю женщину, поступившую в тяжелом состоянии с COVID-19, сообщил региональный Минздрав. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T21:29
2021-04-20T23:28
хорошие новости
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
карачаево-черкесская республика (кчр)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729070381_0:99:3200:1899_1920x0_80_0_0_79f98fde09ca4db1d978d5ee632bd5d6.jpg
ПЯТИГОРСК, 20 апр — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии выписали 99-летнюю женщину, поступившую в тяжелом состоянии с COVID-19, сообщил региональный Минздрав.Евдокия Машталер проходила лечение в госпитале для больных коронавирусом на базе Черкесской городской больницы."Жительница республиканской столицы поступила в ковид-госпиталь две недели назад в тяжелом состоянии с двусторонней полисегментарной пневмонией, одышкой, кислородной недостаточностью", — говорится в сообщении ведомства в Instagram.Первую неделю Евдокия Степановна провела в реанимации, где получала упреждающую антицитокиновую противовоспалительную терапию, постоянную подачу кислорода."Благодаря стараниям врачей и воли к жизни самой пациентки удалось добиться регресса заболевания. Когда долгожительницу перевели в терапевтическое отделение, с учетом ее почтенного возраста к ней приставили индивидуальный пост", — рассказали в ведомстве.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729070381_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_db8db4b215a794ade3dff389df101ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, карачаево-черкесская республика (кчр), здоровье - общество

В Карачаево-Черкесии 99-летнюю женщину вылечили от COVID-19

21:29 20.04.2021 (обновлено: 23:28 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней
Московский клинический центр инфекционных болезней - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 20 апр — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии выписали 99-летнюю женщину, поступившую в тяжелом состоянии с COVID-19, сообщил региональный Минздрав.
Евдокия Машталер проходила лечение в госпитале для больных коронавирусом на базе Черкесской городской больницы.
"Жительница республиканской столицы поступила в ковид-госпиталь две недели назад в тяжелом состоянии с двусторонней полисегментарной пневмонией, одышкой, кислородной недостаточностью", — говорится в сообщении ведомства в Instagram.
Первую неделю Евдокия Степановна провела в реанимации, где получала упреждающую антицитокиновую противовоспалительную терапию, постоянную подачу кислорода.
"Благодаря стараниям врачей и воли к жизни самой пациентки удалось добиться регресса заболевания. Когда долгожительницу перевели в терапевтическое отделение, с учетом ее почтенного возраста к ней приставили индивидуальный пост", — рассказали в ведомстве.
 
Хорошие новостиКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10На Украине оценили последствия разрыва дипотношений с Россией
04:09Врач оценил шанс повторного заражения COVID-19 в новую волну пандемии
04:04На новой российской станции хотят сделать убежище из салфеток и полотенец
03:36Ученый: глобальное потепление "вернет" Землю на 35 миллионов лет назад
03:21В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
03:20"Известия": в России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию
03:19Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне
03:13Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда
03:10Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников
02:59В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика
02:54В Ленобласти локализовали пожар в промзоне
02:36Названы шесть привычек украинцев, выдающих их за границей
02:25Байден прокомментировал вердикт экс-полицейскому, убившему Флойда
02:19Харрис призвала реформировать криминальную юстицию после вердикта Шовину
02:19Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока
02:10Байден считает вердикт по делу об убийстве Флойда справедливым
02:09Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины
02:06Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию
01:55Сторонники BLM вышли на улицы в Нью-Йорке после вердикта Шовину
01:53Начались съемки фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны"
Лента новостейМолния