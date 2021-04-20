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В США за сутки выявили почти 68 тысяч случаев COVID-19
В США за сутки выявили почти 68 тысяч случаев COVID-19
Количество выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 67 933, скончались 477 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T19:07
2021-04-20T19:07
2021-04-20T19:07
распространение коронавируса
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Количество выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 67 933, скончались 477 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Днем ранее медики в США зафиксировали свыше 42 тысяч случаев заражения COVID-19 и констатировали 313 смертей.Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID-19 – более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в США заразились более 31,7 миллиона человек, скончались 567 тысяч заразившихся.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире