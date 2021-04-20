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Наука
https://ria.ru/20210420/koronavirus-1729153276.html
Ученые сравнили заразность британского и обычного вариантов коронавируса
Ученые сравнили заразность британского и обычного вариантов коронавируса
Израильские ученые на основе данных 300 тысяч ПЦР-тестов выяснили, что британский вариант коронавируса B.1.1.7, который на сегодняшний день ответственен за 99,5 РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T18:39
2021-04-20T18:39
наука
коронавирус covid-19
биология
здоровье
израиль
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Израильские ученые на основе данных 300 тысяч ПЦР-тестов выяснили, что британский вариант коронавируса B.1.1.7, который на сегодняшний день ответственен за 99,5 процентов заболеваний COVID-19 в Израиле, на 45 процентов заразнее, чем исходный вариант SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Medicine.Исследователи из Тель-Авивского университета проанализировали данные массового тестирования, которое проводили в стране с 6 декабря 2020 года по 10 февраля 2021 года, и в ходе которого выявили различные генетические варианты коронавируса SARS-CoV-2."Мы использовали результаты тестирования трех различных вирусных генов. В британском варианте, также известном как B.1.1.7, один из этих генов, ген S, стерт в результате мутации. Поэтому мы смогли отследить распространение этого варианта даже без генетического секвенирования", — приводятся в пресс-релизе университета слова первого автора статьи Ариэля Муница (Ariel Munitz), профессора кафедры клинической микробиологии и иммунологии медицинского факультета.Результаты анализа показали, что распространение британского варианта было очень быстрым. 24 декабря 2020 года только пять процентов положительных результатов относились к британскому варианту. Всего шесть недель спустя, в январе 2021 года, этот вариант был ответственен уже за 90 процентов случаев COVID-19 в Израиле. Текущий показатель, с учетом того, что в стране практически завершилась массовая вакцинация, составляет около 99,5 процентов.Чтобы объяснить такое резкое увеличение, авторы сравнили показатель R — эффективное репродуктивное число, характеризующее заразность вируса — для исходного и британского вариантов."Другими словами, мы задались вопросом: сколько людей в среднем заражаются от каждого человек, у которого есть тот или иной вариант. Мы обнаружили, что британский вариант на 45 процентов, то есть почти в 1,5 раза заразнее", — объясняет профессор Муниц.На втором этапе исследования авторы разложили анализы по возрастным группам и выяснили, что поворотный момент в распространении инфекции среди тех, кто старше 60 лет, наступил через две недели после того, как 50 процентов из них получили свою первую прививку."До января мы наблюдали почти 100-процентную зависимость показателя заболеваемости от возраста, — говорит еще один участник исследования доктор Дэн Ямин (Dan Yamin) из Лаборатории моделирования и анализа эпидемий факультета промышленной инженерии Тель-Авивского университета. — Через две недели после того, как 50 процентов населения старше 60 лет получили первую дозу вакцины, этот график разорвался. В течение января наблюдалось резкое падение числа новых случаев в группе 60+, наряду с продолжающимся ростом общего числа заболевших. Учитывая то, что 90 процентов смертей от COVID-19 приходились именно на эту возрастную группу, можно сказать, что вакцина спасла не одну сотню жизней".Весьма эффективной, по мнению авторов, была еще одна программа, реализуемая в Израиле в национальном масштабе, — регулярное тестирование на COVID-19 в домах престарелых. В итоге вирусная нагрузка на момент начала распространения британского варианта коронавируса там была ниже, чем в той же возрастной группе в общей популяции."Поскольку жители домов престарелых проходят регулярное тестирование, а других людей обычно тестируют только тогда, когда они плохо себя чувствуют или контактировали с кем-то, у кого был положительный результат на вирус, мы заключаем, что постоянный мониторинг групп риска — это весьма целесообразный метод, который работает", — отмечает профессор Муниц. Авторы исследования считают, что, несмотря на высокую распространенность британского варианта, благодаря трем государственным программам — массовому ПЦР-тестированию, регулярному мониторингу среди обитателей домов престарелых и массовой вакцинации пожилых — в Израиле удалось переломить ситуацию с распространением коронавируса и существенно снизить показатель смертности.
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коронавирус covid-19, биология, здоровье, израиль

Ученые сравнили заразность британского и обычного вариантов коронавируса

18:39 20.04.2021
 
© РИА Новости / РИА НовостиТест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная и зарегистрированная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная и зарегистрированная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Израильские ученые на основе данных 300 тысяч ПЦР-тестов выяснили, что британский вариант коронавируса B.1.1.7, который на сегодняшний день ответственен за 99,5 процентов заболеваний COVID-19 в Израиле, на 45 процентов заразнее, чем исходный вариант SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Medicine.
Исследователи из Тель-Авивского университета проанализировали данные массового тестирования, которое проводили в стране с 6 декабря 2020 года по 10 февраля 2021 года, и в ходе которого выявили различные генетические варианты коронавируса SARS-CoV-2.
"Мы использовали результаты тестирования трех различных вирусных генов. В британском варианте, также известном как B.1.1.7, один из этих генов, ген S, стерт в результате мутации. Поэтому мы смогли отследить распространение этого варианта даже без генетического секвенирования", — приводятся в пресс-релизе университета слова первого автора статьи Ариэля Муница (Ariel Munitz), профессора кафедры клинической микробиологии и иммунологии медицинского факультета.
Результаты анализа показали, что распространение британского варианта было очень быстрым. 24 декабря 2020 года только пять процентов положительных результатов относились к британскому варианту. Всего шесть недель спустя, в январе 2021 года, этот вариант был ответственен уже за 90 процентов случаев COVID-19 в Израиле. Текущий показатель, с учетом того, что в стране практически завершилась массовая вакцинация, составляет около 99,5 процентов.
Чтобы объяснить такое резкое увеличение, авторы сравнили показатель R — эффективное репродуктивное число, характеризующее заразность вируса — для исходного и британского вариантов.
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"Другими словами, мы задались вопросом: сколько людей в среднем заражаются от каждого человек, у которого есть тот или иной вариант. Мы обнаружили, что британский вариант на 45 процентов, то есть почти в 1,5 раза заразнее", — объясняет профессор Муниц.
На втором этапе исследования авторы разложили анализы по возрастным группам и выяснили, что поворотный момент в распространении инфекции среди тех, кто старше 60 лет, наступил через две недели после того, как 50 процентов из них получили свою первую прививку.
"До января мы наблюдали почти 100-процентную зависимость показателя заболеваемости от возраста, — говорит еще один участник исследования доктор Дэн Ямин (Dan Yamin) из Лаборатории моделирования и анализа эпидемий факультета промышленной инженерии Тель-Авивского университета. — Через две недели после того, как 50 процентов населения старше 60 лет получили первую дозу вакцины, этот график разорвался. В течение января наблюдалось резкое падение числа новых случаев в группе 60+, наряду с продолжающимся ростом общего числа заболевших. Учитывая то, что 90 процентов смертей от COVID-19 приходились именно на эту возрастную группу, можно сказать, что вакцина спасла не одну сотню жизней".
Весьма эффективной, по мнению авторов, была еще одна программа, реализуемая в Израиле в национальном масштабе, — регулярное тестирование на COVID-19 в домах престарелых. В итоге вирусная нагрузка на момент начала распространения британского варианта коронавируса там была ниже, чем в той же возрастной группе в общей популяции.
"Поскольку жители домов престарелых проходят регулярное тестирование, а других людей обычно тестируют только тогда, когда они плохо себя чувствуют или контактировали с кем-то, у кого был положительный результат на вирус, мы заключаем, что постоянный мониторинг групп риска — это весьма целесообразный метод, который работает", — отмечает профессор Муниц.
Авторы исследования считают, что, несмотря на высокую распространенность британского варианта, благодаря трем государственным программам — массовому ПЦР-тестированию, регулярному мониторингу среди обитателей домов престарелых и массовой вакцинации пожилых — в Израиле удалось переломить ситуацию с распространением коронавируса и существенно снизить показатель смертности.
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