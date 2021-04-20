https://ria.ru/20210420/koronavirus-1729060107.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T11:26

2021-04-20T11:26

2021-04-20T11:26

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коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

республика алтай

сахалинская область

республика тыва

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Алтай, Республика Тыва, Сахалинская область - 0,01%, 3. Еврейская автономная область - 0,02%", - говорится в сообщении.

республика алтай

сахалинская область

республика тыва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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