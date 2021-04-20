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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210420/koronavirus-1729060107.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:26
2021-04-20T11:26
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
республика алтай
сахалинская область
республика тыва
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Алтай, Республика Тыва, Сахалинская область -&nbsp; 0,01%, 3. Еврейская автономная область - 0,02%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика алтай, сахалинская область, республика тыва, общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

11:26 20.04.2021
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинские работники ковид-госпиталя в Белгородской области
Медицинские работники ковид-госпиталя в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Алтай, Республика Тыва, Сахалинская область -  0,01%, 3. Еврейская автономная область - 0,02%", - говорится в сообщении.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
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