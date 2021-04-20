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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:26
2021-04-20T11:26
2021-04-20T11:26
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
республика алтай
сахалинская область
республика тыва
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Алтай, Республика Тыва, Сахалинская область - 0,01%, 3. Еврейская автономная область - 0,02%", - говорится в сообщении.
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