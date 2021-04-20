https://ria.ru/20210420/koronavirus-1729046005.html

Попова оценила меры по профилактике распространения COVID-19 в школах

Попова оценила меры по профилактике распространения COVID-19 в школах

Разработанные Роспотребнадзором правила профилактики COVID-19 в школах позволили обойтись без вспышечной заболеваемости и распространения коронавируса среди... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T10:15

2021-04-20T10:15

2021-04-20T10:33

россия

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Разработанные Роспотребнадзором правила профилактики COVID-19 в школах позволили обойтись без вспышечной заболеваемости и распространения коронавируса среди детей и подростков, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."С 1 сентября прошлого года все дети в РФ ходят в школу и обучаются в одном формате, но при соблюдении специальных правил. Это позволило нам обойтись без вспышечной заболеваемости и без распространения COVID-19 среди детей и подростков",- сказала Попова на международной конференции "Эпидемиологическое благополучие".Она уточнила, что в России сегодня все сферы услуг работают по различным рекомендациям Роспотребнадзора.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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