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Попова оценила меры по профилактике распространения COVID-19 в школах
Попова оценила меры по профилактике распространения COVID-19 в школах
Разработанные Роспотребнадзором правила профилактики COVID-19 в школах позволили обойтись без вспышечной заболеваемости и распространения коронавируса среди... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T10:15
2021-04-20T10:15
2021-04-20T10:33
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анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Разработанные Роспотребнадзором правила профилактики COVID-19 в школах позволили обойтись без вспышечной заболеваемости и распространения коронавируса среди детей и подростков, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."С 1 сентября прошлого года все дети в РФ ходят в школу и обучаются в одном формате, но при соблюдении специальных правил. Это позволило нам обойтись без вспышечной заболеваемости и без распространения COVID-19 среди детей и подростков",- сказала Попова на международной конференции "Эпидемиологическое благополучие".Она уточнила, что в России сегодня все сферы услуг работают по различным рекомендациям Роспотребнадзора.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество