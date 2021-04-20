Москвичи смогут сделать прививку от коронавируса в ЦУМе
07:03 20.04.2021 (обновлено: 08:12 20.04.2021)
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Прививку от коронавируса в Москве со среды, 21 апреля, можно будет сделать в ЦУМе, также вакцинация начнется еще в двух торговых центрах, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Уже с завтрашнего дня, 21 апреля, сделать прививку против COVID-19 можно будет в ЦУМе. Практика показывает, что проходить вакцинацию москвичи предпочитают именно в таких точках. К примеру, в ГУМе прививку сделали уже более 15,5 тысячи человек. Поэтому мы продолжаем расширять возможности для вакцинации, выбирая для ее проведения главные точки притяжения. Кроме ЦУМа завтра запустится вакцинации еще в двух торговых центрах. Такое движение прививочных бригад по городу стало за последние месяцы традиционным", - рассказала Ракова.
Она добавила, что помимо ЦУМа со среды выездные бригады вакцинации против коронавируса заработают в торговых центах "Шангал" и "XL Дмитровка". Вакцинация там будет проводиться бесплатно и без предварительной записи.
В настоящее время пройти вакцинацию против коронавируса можно по записи в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. Москва заключила 112 соглашений с частными медорганизациями, 92 клиники уже начали вакцинировать жителей. Сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.