https://ria.ru/20210420/koronavirus-1729028695.html

Москвичи смогут сделать прививку от коронавируса в ЦУМе

Москвичи смогут сделать прививку от коронавируса в ЦУМе

Прививку от коронавируса в Москве со среды, 21 апреля, можно будет сделать в ЦУМе, также вакцинация начнется еще в двух торговых центрах, сообщила журналистам... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T07:03

2021-04-20T07:03

2021-04-20T08:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

цум (москва)

москва

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Прививку от коронавируса в Москве со среды, 21 апреля, можно будет сделать в ЦУМе, также вакцинация начнется еще в двух торговых центрах, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она добавила, что помимо ЦУМа со среды выездные бригады вакцинации против коронавируса заработают в торговых центах "Шангал" и "XL Дмитровка". Вакцинация там будет проводиться бесплатно и без предварительной записи.В настоящее время пройти вакцинацию против коронавируса можно по записи в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. Москва заключила 112 соглашений с частными медорганизациями, 92 клиники уже начали вакцинировать жителей. Сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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