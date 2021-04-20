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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210420/koronavirus-1729028695.html
Москвичи смогут сделать прививку от коронавируса в ЦУМе
Москвичи смогут сделать прививку от коронавируса в ЦУМе
Прививку от коронавируса в Москве со среды, 21 апреля, можно будет сделать в ЦУМе, также вакцинация начнется еще в двух торговых центрах, сообщила журналистам... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T07:03
2021-04-20T08:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
цум (москва)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Прививку от коронавируса в Москве со среды, 21 апреля, можно будет сделать в ЦУМе, также вакцинация начнется еще в двух торговых центрах, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она добавила, что помимо ЦУМа со среды выездные бригады вакцинации против коронавируса заработают в торговых центах "Шангал" и "XL Дмитровка". Вакцинация там будет проводиться бесплатно и без предварительной записи.В настоящее время пройти вакцинацию против коронавируса можно по записи в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. Москва заключила 112 соглашений с частными медорганизациями, 92 клиники уже начали вакцинировать жителей. Сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , цум (москва), москва, общество

Москвичи смогут сделать прививку от коронавируса в ЦУМе

07:03 20.04.2021 (обновлено: 08:12 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЦентральный Универмаг Москвы
Центральный Универмаг Москвы - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Прививку от коронавируса в Москве со среды, 21 апреля, можно будет сделать в ЦУМе, также вакцинация начнется еще в двух торговых центрах, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Уже с завтрашнего дня, 21 апреля, сделать прививку против COVID-19 можно будет в ЦУМе. Практика показывает, что проходить вакцинацию москвичи предпочитают именно в таких точках. К примеру, в ГУМе прививку сделали уже более 15,5 тысячи человек. Поэтому мы продолжаем расширять возможности для вакцинации, выбирая для ее проведения главные точки притяжения. Кроме ЦУМа завтра запустится вакцинации еще в двух торговых центрах. Такое движение прививочных бригад по городу стало за последние месяцы традиционным", - рассказала Ракова.
Она добавила, что помимо ЦУМа со среды выездные бригады вакцинации против коронавируса заработают в торговых центах "Шангал" и "XL Дмитровка". Вакцинация там будет проводиться бесплатно и без предварительной записи.
В настоящее время пройти вакцинацию против коронавируса можно по записи в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. Москва заключила 112 соглашений с частными медорганизациями, 92 клиники уже начали вакцинировать жителей. Сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаЦУМ (Москва)МоскваОбщество
 
 
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