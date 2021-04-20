https://ria.ru/20210420/kolumbiya-1729031329.html

Колумбия выразила России протест из-за нарушения воздушных границ

Колумбия выразила России протест из-за нарушения воздушных границ

МИД Колумбии вручил послу России в Боготе ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства страны российским самолетом Ил-96, заявила глава ведомства... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T08:11

2021-04-20T08:11

2021-04-20T11:47

россия

ил-96

мид колумбии

богота

колумбия

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МЕХИКО, 20 апр — РИА Новости. МИД Колумбии вручил послу России в Боготе ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства страны российским самолетом Ил-96, заявила глава ведомства Клаудиа Блум."Послу Тавдумадзе сообщили о важности незамедлительного ответа его правительства и необходимости гарантировать, что серьезные и систематические нарушения воздушного пространства Колумбии не будут повторяться", — добавила министр.Ранее Минобороны Колумбии сообщило, что поднимало в воздух истребители на перехват российского самолета. Ил-96-400ВПУ следовал из Москвы и имел разрешение на пролет через акваторию Колумбии, однако действительные координаты его входа в воздушное пространство этой страны отличались от заявленных.

https://ria.ru/20210419/kolumbiya-1729018053.html

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колумбия

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2021

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россия, ил-96, мид колумбии, богота, колумбия, в мире