Колумбия выразила России протест из-за нарушения воздушных границ
08:11 20.04.2021 (обновлено: 11:47 20.04.2021)
МЕХИКО, 20 апр — РИА Новости. МИД Колумбии вручил послу России в Боготе ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства страны российским самолетом Ил-96, заявила глава ведомства Клаудиа Блум.
"Послу Тавдумадзе сообщили о важности незамедлительного ответа его правительства и необходимости гарантировать, что серьезные и систематические нарушения воздушного пространства Колумбии не будут повторяться", — добавила министр.
"La Cancillería, en nombre del Gobierno nacional, entregó una comunicación oficial al embajador de Rusia en Bogotá manifestándole su enérgica protesta por la situación generada por una aeronave rusa que este 19 de abril violó el espacio aéreo de Colombia", Canciller Claudia Blum pic.twitter.com/zTghZepRY7— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) April 20, 2021
Ранее Минобороны Колумбии сообщило, что поднимало в воздух истребители на перехват российского самолета. Ил-96-400ВПУ следовал из Москвы и имел разрешение на пролет через акваторию Колумбии, однако действительные координаты его входа в воздушное пространство этой страны отличались от заявленных.
19 апреля, 23:57Колумбия подняла истребители на перехват российского Ил-96