https://ria.ru/20210420/kislova-1729153677.html

Легенда по имени Лера: к юбилею Калерии Кисловой

Легенда по имени Лера: к юбилею Калерии Кисловой

Сегодня день рождения отмечает Калерия Венедиктовна Кислова, с именем которой связано все телевидение нашей страны. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T19:11

2021-04-20T19:11

2021-04-20T19:11

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сегодня день рождения отмечает Калерия Венедиктовна Кислова, с именем которой связано все телевидение нашей страны. И когда оно было советским и Центральным, и когда оно стало российским. Она общалась с генеральными секретарями КПСС, с президентом СССР, с российскими лидерами. А еще она была и остается другом, учителем, коллегой для всех, кто связал свою профессию с ТВ.О работе вместе с замечательным человеком, бесконечно любящей свое дело и тех, кто вместе с ней ему служил и служит, рассказывает журналист Елена Караева. ...Ту эпоху сейчас называют "уютной и ламповой", аналоговое телевидение, съемки на кассетах, монтаж на "кнопках", режим "ассемблер", собирание "по звуку", а потом — подкладывание "картинки", да ещё с нескольких кассет. Под эфир. До которого оставалось, скажем, 15 минут. А сюжета, открывающего программу "Время", нет. Его не донесли из монтажной. Бригада выпуска нервничает, но старается сдерживаться. И тогда в монтажную спускается шеф-редактор. Красавица-монтажер пытается склеить несколько последних планов, они не желают "схватываться" в нужном месте на "мастере" (эфирном варианте сюжета).За спиной монтажерша Наташа и ваша покорная слуга через секунду слышат глубокое контральто — "Не волнуйся, я уже здесь".Мы обе оглядываемся. Невысокая, очень элегантная женщина говорит: "Переключи режим, и у тебя все получится. Есть еще 4 минуты, чтобы закончить монтаж. Смотри, вот план, потом отмотай, так, бери вот этот и вот тот, следующий — финал. Ставь на "ноль", ассистент режиссера здесь, он быстро бегает, он успеет в аппаратную".Так состоялась моя первая встреча с Калерией Венедиктовной Кисловой. К тому моменту она уже не вела свои знаменитые прямые трансляции, а их было множество, и практически все — этапные. Калерия Кислова была одной из тех, кто "выдавал в эфир" триумфальный проезд Юрия Гагарина по улицам Москвы, и именно ей удалось ухватить и крупный план космонавта номер 1, точнее, его знаменитую улыбку, и приветствовавших его москвичей, и кортеж автомобилей. Сибирячка, родившаяся в небольшом городке, увлекавшаяся театром, учившаяся в ГИТИСе, знавшая московскую богему, она оказалась на телевидении, еще том, что располагалось на Шаболовке. Там ей, еще не числившейся в штате, поручили вести трансляцию об одном из городов-миллионников. По стечению обстоятельств этим городом стал Новосибирск.Дебют оказался удачным.И началась долгая и прекрасная жизнь в профессии. В которой были трансляции партийных съездов (в коридорах Останкино до сих пор помнят, как она умела собирать из тогда уже не слишком внятных речей Леонида Брежнева стройный и четко артикулированный текст), и прямые трансляции Парадов Победы и первомайских демонстраций. Она умела договариваться о доступе своих съемочных групп куда угодно и с кем угодно, будь то советские генералы или службы безопасности американских президентов. Именно Калерия Кислова командовала — да, тем самым красивым глубоким контральто — режиссерской бригадой и операторами, которые вели трансляцию открытия и закрытия Олимпиады-80 в Москве. Это благодаря ее вкусу, такту и таланту мы все увидели и разгорающийся олимпийский факел, и улетающего плачущего Мишку, символа Игр, и слезы зрителей, которые с ним прощались. И это она руководила записью двух этапных обращений президентов. Президента СССР Михаила Горбачева, объявившего об окончании эпохи Советского Союза, и президента России Бориса Ельцина, сообщившего об уходе в отставку и о том, что и.о. президента он назначил Владимира Путина. Но это — вехи.А ведь были и другие события, разновеликие, разнозначимые, но оставшиеся в нашей общей визуальной памяти так, как нам показала Калерия Венедиктовна. Тут, наверное, нужно заметить, что именинница не любит, когда к ней обращаются столь церемонно. Она всегда в ритме быстрой жизни, так что в день рождения на ее страничке в Фейсбуке — настоящая перекличка поколений российских и советских телевизионщиков, где знаменитый ведущий, известный режиссер, популярный продюсер соседствуют с обычными операторами, монтажерами и редакторами. Наверное, это и есть настоящее, а не показное, величие. Когда тебя запросто называют Лерой и те, кто годится во внуки, и те, кто получил уроки профессии (первый из которых — быть скромным и работящим) из всегда доброжелательных рук, и те, кого подбадривали, кого поддерживали — не пафосно, а повседневно, будто невзначай.Пользуясь оказией и трибуной, дорогая Лера, от лица коллег, Димы, Олега, Миши, Сережи, Светы, Вали, Наташи, Оли, Иры, Тани и многих десятков других, хочу поздравить тебя (Вас!) с днем рождения и поблагодарить за радость работы вместе. От всех нас, близких и далёких, примите, наша дорогая Калерия Венедиктовна, самые искренние пожелания — здоровья, добра и благополучия!Время, вперед, и до новых встреч в эфире!

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кпсс, владимир путин, новости культуры, леонид брежнев, борис ельцин, москва, ссср