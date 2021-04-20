https://ria.ru/20210420/kapitoliy-1729019874.html

Названа причина смерти полицейского, погибшего после штурма Капитолия

Названа причина смерти полицейского, погибшего после штурма Капитолия

Главный судмедэксперт округа Колумбия Франциско Диас постановил, что умерший после штурма Капитолия полицейский Брайан Сикник скончался от естественных причин,... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T00:36

2021-04-20T00:36

2021-04-20T01:36

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592258881_0:82:1177:744_1920x0_80_0_0_93e2a5d35109ddb79ff6f71c8a1deeac.jpg

ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Главный судмедэксперт округа Колумбия Франциско Диас постановил, что умерший после штурма Капитолия полицейский Брайан Сикник скончался от естественных причин, сообщает газета Washington Post.Как сообщил судмедэксперт, Сикник перенес два инсульта и скончался на следующий день после беспорядков в американской столице.Вскрытие, по заявлению Диаса, не подтвердило версию гибели полицейского от распыления химического вещества, так как следов реакции не было обнаружено. Эксперты также не нашли признаков внешних или внутренних повреждений, которые могли быть получены в результате травм.По мнению главного судмедэксперта столичного округа, такие выводы осложнят работу прокуроров, которые намеревались предъявить обвинения в убийстве в связи со смертью Сикника после беспорядков.В полиции Капитолия в Вашингтоне в свою очередь заявили, что принимают выводы судмедэксперта о причине смерти полицейского. Однако полиция подчеркивает, что его заключение не отменяет тот факт, что Сикник скончался после службы, во время которой он защищал здание Капитолия.Полиция также назвала нападения на полицейских "посягательством на демократию", обещая привлекать виновных к ответственности.Сотрудник полиции Брайан Сикник умер после захвата Капитолия в начале января. Прощание с ним прошло в начале февраля в ротонде Капитолия - это одна из наибольших почестей, которые может оказать государство гражданину США. Церемонию посетил президент Джо Байден.Как предполагали ранее ряд СМИ, полицейский погиб в результате полученных повреждений, а другие пишут о том, что смерть была вызвана проблемами со здоровьем. По данным СМИ, в распоряжении ФБР также есть видео, на которой протестующий распыляет в направлении Сикника некое вещество.Сторонники президента США Дональда Трампа 6 января штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210311/kapitoliy-1600700490.html

https://ria.ru/20210216/isk-1597749532.html

https://ria.ru/20210315/kapitoliy-1601390720.html

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, вашингтон (город), сша, в мире