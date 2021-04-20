https://ria.ru/20210420/italiya-1728980467.html
В Италии спасут от паразитов 50 тысяч уникальных сосен
В Италии спасут от паразитов 50 тысяч уникальных сосен
В итальянском регионе Лацио со столицей в Риме спасут 50 тысяч римских пиний, страдающих от паразитов, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T00:14
2021-04-20T00:14
2021-04-20T00:14
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В итальянском регионе Лацио со столицей в Риме спасут 50 тысяч римских пиний, страдающих от паразитов, сообщает ЕвроПульс.С призывом сохранить гибнущие деревья к властям страны обратилась организация Italia Nostra, занимающаяся защитой исторического, художественного и экологического наследия Италии.Губящий римские пинии паразит питается соком деревьев, из-за этого они покрываются черной плесенью и теряют свои иголки. В результате такого воздействия дерево, как правило, погибает в течение двух лет.В 2019 году в регионе Лацио уже была запущена программа спасения римских пиний, но из-за начавшейся пандемии коронавируса ее так и не удалось провести.
https://ria.ru/20210202/madrid-1595560863.html
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туризм, новости - туризм, лацио, рим, италия
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости.
В итальянском регионе Лацио со столицей в Риме спасут 50 тысяч римских пиний, страдающих от паразитов, сообщает
ЕвроПульс.
С призывом сохранить гибнущие деревья к властям страны обратилась организация Italia Nostra, занимающаяся защитой исторического, художественного и экологического наследия Италии.
Губящий римские пинии паразит питается соком деревьев, из-за этого они покрываются черной плесенью и теряют свои иголки. В результате такого воздействия дерево, как правило, погибает в течение двух лет.
В 2019 году в регионе Лацио уже была запущена программа спасения римских пиний, но из-за начавшейся пандемии коронавируса ее так и не удалось провести.