https://ria.ru/20210420/italiya-1728980467.html

В Италии спасут от паразитов 50 тысяч уникальных сосен

В Италии спасут от паразитов 50 тысяч уникальных сосен

В итальянском регионе Лацио со столицей в Риме спасут 50 тысяч римских пиний, страдающих от паразитов, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T00:14

2021-04-20T00:14

2021-04-20T00:14

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В итальянском регионе Лацио со столицей в Риме спасут 50 тысяч римских пиний, страдающих от паразитов, сообщает ЕвроПульс.С призывом сохранить гибнущие деревья к властям страны обратилась организация Italia Nostra, занимающаяся защитой исторического, художественного и экологического наследия Италии.Губящий римские пинии паразит питается соком деревьев, из-за этого они покрываются черной плесенью и теряют свои иголки. В результате такого воздействия дерево, как правило, погибает в течение двух лет.В 2019 году в регионе Лацио уже была запущена программа спасения римских пиний, но из-за начавшейся пандемии коронавируса ее так и не удалось провести.

https://ria.ru/20210202/madrid-1595560863.html

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