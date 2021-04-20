https://ria.ru/20210420/issledovanie-1729066156.html

"Социальный навигатор" представил новое исследование по колледжам в РФ

"Социальный навигатор" представил новое исследование по колледжам в РФ

"Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" представил ежегодный обновляемый ресурс "Навигатор абитуриента: колледжи России 2021". Проект поможет... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T12:00

2021-04-20T12:00

2021-04-20T12:00

россия

социальный навигатор

образование - общество

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" представил ежегодный обновляемый ресурс "Навигатор абитуриента: колледжи России 2021". Проект поможет разобраться, какие учреждения среднего профессионального образования (СПО) и специальности наиболее популярны, а также сориентирует абитуриентов в выборе учебного заведения.В этом году расширились география и количество участников проекта: в исследование вошли 1355 колледжей и техникумов из 71 региона России, в прошлом году в ресурс были включены 1176 учреждений СПО из 65 субъектов страны.Также по данным исследования, цены на услуги СПО выросли. В этом году самая высокая стоимость обучения зафиксирована по направлению "Изобразительное и прикладные виды искусств" (203 тысячи рублей) в Якутском художественном училище (колледже) им. П.П. Романова (Республика Саха (Якутия), в прошлом году — "История и археология" (180 тысяч рублей) в Колледже МИД России (Москва). Самая низкая стоимость обучения оказалась в Опочецком индустриально-педагогическом колледже (Псковская область) по направлению "Техника и технологии строительства" (от 10 тысяч рублей). Отмечается, что на ряд направлений на бюджет принимали только круглых отличников, как и в прошлом году. Средний же балл на платный прием немного вырос — с 4,94 до 4,98. Комментируя общие результаты исследования, руководитель проекта "Социальный навигатор" Наталья Тюрина заявила, что СПО продолжает набирать популярность у абитуриентов. "Исследование показало, что несмотря на все происходящее вокруг: пандемию, переход в дистант и прочие неожиданно возникшие трудности, образование остается в числе приоритетных направлений в жизни россиян. Об этом говорит стабильно растущий от года к году спрос на обучение в учреждениях среднего профессионального образования. А также конкурс при поступлении в колледжи и техникумы страны, в ряде случаев уже не уступающий конкурсу при поступлении в вузы", — прокомментировала она.Уточняется, что сохраняется тенденция в необходимости высоких баллов для поступления по направлениям "Экономика и управление", "Юриспруденция", "Информатика и вычислительная техника". Также высокие средние баллы необходимы по направлениям "Фармация", "Клиническая медицина", "Техника и технологии наземного транспорта", "Образование и педагогические науки".Кроме того, в этом учебном году самый высокий конкурс на бюджет был на творческие направления подготовки — 59 человек на место ("Изобразительное и прикладные виды искусств"), в прошлом же году — 22 человека на место ("Фармация"). На коммерцию труднее всего было попасть на направления "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия" — 24 человека на место, в прошлом году в приоритете у абитуриентов было "Сестринское дело" — 28 человек на место.Ежегодно обновляемый Навигатор составляется экспертами проекта "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" при поддержке региональных органов исполнительной власти, а также самих учреждений среднего профессионального образования. Навигатор сформирован на основе данных, предоставленных учебными учреждениями для исследования.Социальный навигатор — информационно-просветительский проект медиагруппы "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Университетская наука", "Найди меня, мама". "Социальный навигатор" в 2019 году получил Национальную премию PRO Образование, премию "Лучшие социальные проекты России", был отмечен благодарностью Национального фонда подготовки кадров за весомый вклад и поддержку развития российского образования. В 2020 году "Социальный навигатор" высоко оценило жюри премии Digital Communications Awards."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

https://ria.ru/20201112/navigator-1584370178.html

https://ria.ru/20200220/1564992554.html

https://sn.ria.ru/20190525/1554907246.html

https://ria.ru/20210416/mediatekhnologii-1728564098.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, социальный навигатор, образование - общество