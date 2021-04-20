https://ria.ru/20210420/imac-1729171604.html

Новый компьютер iMac получил процессор M1 от Apple

Новый компьютер iMac получил процессор M1 от Apple

Компания Apple представила новое поколение компьютеров iMac, которые теперь работают на процессоре собственной разработки M1. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T20:37

2021-04-20T20:37

2021-04-20T20:37

наука

apple

купертино

сша

технологии

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Компания Apple представила новое поколение компьютеров iMac, которые теперь работают на процессоре собственной разработки M1.В Купертино подчеркивают, что моноблок отличается более тонким корпусом и низким энергопотреблением. Дисплей компьютера увеличился до 24 дюймов, разрешение Retina-экрана составляет 4,5K.В новом iMac применена встроенная камера с разрешением FullHD для видеосвязи. Специальные алгоритмы удаляют шумы на картинке и делают ее качество выше. За передачу звука отвечают 3 встроенных микрофона.Процессор M1, как обещают в компании, даст новый уровень производительности для моноблочного решения от Apple. Адаптированные для ARM-архитектуры программы обеспечат нужный пользователю набор софта. Компьютер получит до 4 портов USB-C. Клавиатура для iMac впервые получила сканер отпечатков пальцев.Компьютер iMac станет доступным по цене от 1299 долларов (100 000 рублей) в США. Позже устройство появится и на других рынках.

https://ria.ru/20210420/airtags-1729169631.html

купертино

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple, купертино, сша, технологии