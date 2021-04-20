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Наука
https://ria.ru/20210420/imac-1729171604.html
Новый компьютер iMac получил процессор M1 от Apple
Новый компьютер iMac получил процессор M1 от Apple
Компания Apple представила новое поколение компьютеров iMac, которые теперь работают на процессоре собственной разработки M1. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T20:37
2021-04-20T20:37
наука
apple
купертино
сша
технологии
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Компания Apple представила новое поколение компьютеров iMac, которые теперь работают на процессоре собственной разработки M1.В Купертино подчеркивают, что моноблок отличается более тонким корпусом и низким энергопотреблением. Дисплей компьютера увеличился до 24 дюймов, разрешение Retina-экрана составляет 4,5K.В новом iMac применена встроенная камера с разрешением FullHD для видеосвязи. Специальные алгоритмы удаляют шумы на картинке и делают ее качество выше. За передачу звука отвечают 3 встроенных микрофона.Процессор M1, как обещают в компании, даст новый уровень производительности для моноблочного решения от Apple. Адаптированные для ARM-архитектуры программы обеспечат нужный пользователю набор софта. Компьютер получит до 4 портов USB-C. Клавиатура для iMac впервые получила сканер отпечатков пальцев.Компьютер iMac станет доступным по цене от 1299 долларов (100 000 рублей) в США. Позже устройство появится и на других рынках.
https://ria.ru/20210420/airtags-1729169631.html
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apple, купертино, сша, технологии

Новый компьютер iMac получил процессор M1 от Apple

20:37 20.04.2021
 
© AppleApple iMac
Apple iMac - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Компания Apple представила новое поколение компьютеров iMac, которые теперь работают на процессоре собственной разработки M1.
В Купертино подчеркивают, что моноблок отличается более тонким корпусом и низким энергопотреблением. Дисплей компьютера увеличился до 24 дюймов, разрешение Retina-экрана составляет 4,5K.
В новом iMac применена встроенная камера с разрешением FullHD для видеосвязи. Специальные алгоритмы удаляют шумы на картинке и делают ее качество выше. За передачу звука отвечают 3 встроенных микрофона.
Процессор M1, как обещают в компании, даст новый уровень производительности для моноблочного решения от Apple. Адаптированные для ARM-архитектуры программы обеспечат нужный пользователю набор софта. Компьютер получит до 4 портов USB-C. Клавиатура для iMac впервые получила сканер отпечатков пальцев.
Компьютер iMac станет доступным по цене от 1299 долларов (100 000 рублей) в США. Позже устройство появится и на других рынках.
Apple AirTags - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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