Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210420/igra-1729088921.html
На российском ТВ появится аналог популярной музыкальной игры
На российском ТВ появится аналог популярной музыкальной игры
Скоро на "России 1" состоится премьера захватывающей музыкальной игры "Я вижу твой голос". Это – адаптация завоевавшего мировую популярность южно-корейского... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T14:56
2021-04-20T14:56
новости культуры
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
россия-1 (телеканал)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729108523_1:0:1654:930_1920x0_80_0_0_19272dbb4ef9f1387269df8c7f210895.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Скоро на "России 1" состоится премьера захватывающей музыкальной игры "Я вижу твой голос". Это – адаптация завоевавшего мировую популярность южно-корейского формата "I can see your voice", сообщили в пресс-службе телеканала.Программа представляет собой музыкальный квест, в котором участники проводят увлекательное расследование, угадывая настоящих певцов и вычисляя подражателей.Премьера шоу "I can see your voice" состоялась в Южной Корее в 2015 году и не теряет популярности у зрителей на протяжении восьми сезонов.Музыкальное шоу получило номинацию на международную премию Emmy, а сам формат был продан в 21 страну мира, включая США, Великобританию, Германию, Китай, Бельгию и многие другие.Теперь всемирно известный проект увидят и российские зрители. Ведущим шоу на телеканале "Россия 1" станет Владимир Маркони, а разоблачать лжевокалистов участнику будут помогать звезды шоу-бизнеса.В каждом выпуске проекта "Я вижу твой голос" участник пытается распознать, кто из шести игроков на сцене действительно умеет петь, а кто только мастерски притворяется, используя по максимуму свой актерский талант в надежде выиграть приз в размере одного миллиона рублей.
https://ria.ru/20210419/nukavsevmeste-1728933835.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729108523_207:0:1447:930_1920x0_80_0_0_258cf5248d08d52b53186fc878982bd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, россия-1 (телеканал)

На российском ТВ появится аналог популярной музыкальной игры

14:56 20.04.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Ведущий шоу "Я вижу твой голос" Владимир Маркони
Ведущий шоу Я вижу твой голос Владимир Маркони - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Скоро на "России 1" состоится премьера захватывающей музыкальной игры "Я вижу твой голос". Это – адаптация завоевавшего мировую популярность южно-корейского формата "I can see your voice", сообщили в пресс-службе телеканала.
Программа представляет собой музыкальный квест, в котором участники проводят увлекательное расследование, угадывая настоящих певцов и вычисляя подражателей.
Премьера шоу "I can see your voice" состоялась в Южной Корее в 2015 году и не теряет популярности у зрителей на протяжении восьми сезонов.
© Фото : Россия 1Фрагмент шоу "I Can See Your Voice"
Шоу Я вижу твой голос (I Can See Your Voice) на телеканале Россия 1 - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Фото : Россия 1
Фрагмент шоу "I Can See Your Voice"
Музыкальное шоу получило номинацию на международную премию Emmy, а сам формат был продан в 21 страну мира, включая США, Великобританию, Германию, Китай, Бельгию и многие другие.
Теперь всемирно известный проект увидят и российские зрители. Ведущим шоу на телеканале "Россия 1" станет Владимир Маркони, а разоблачать лжевокалистов участнику будут помогать звезды шоу-бизнеса.
В каждом выпуске проекта "Я вижу твой голос" участник пытается распознать, кто из шести игроков на сцене действительно умеет петь, а кто только мастерски притворяется, используя по максимуму свой актерский талант в надежде выиграть приз в размере одного миллиона рублей.
Нуца Бузаладзе и София Ацбеха Негга в шоу Ну-ка, все вместе! - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 15:20Шоубиз
Сотня не поверила глазам, увидев конкурсантку шоу "Ну-ка, все вместе!"
 
ШоубизНовости культурыШоу-бизнесЗнаменитостизвездыРоссия-1 (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10На Украине оценили последствия разрыва дипотношений с Россией
04:09Врач оценил шанс повторного заражения COVID-19 в новую волну пандемии
04:04На новой российской станции хотят сделать убежище из салфеток и полотенец
03:36Ученый: глобальное потепление "вернет" Землю на 35 миллионов лет назад
03:21В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
03:20"Известия": в России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию
03:19Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне
03:13Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда
03:10Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников
02:59В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика
02:54В Ленобласти локализовали пожар в промзоне
02:36Названы шесть привычек украинцев, выдающих их за границей
02:25Байден прокомментировал вердикт экс-полицейскому, убившему Флойда
02:19Харрис призвала реформировать криминальную юстицию после вердикта Шовину
02:19Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока
02:10Байден считает вердикт по делу об убийстве Флойда справедливым
02:09Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины
02:06Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию
01:55Сторонники BLM вышли на улицы в Нью-Йорке после вердикта Шовину
01:53Начались съемки фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны"
Лента новостейМолния