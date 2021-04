На российском ТВ появится аналог популярной музыкальной игры

https://ria.ru/20210420/igra-1729088921.html

Скоро на "России 1" состоится премьера захватывающей музыкальной игры "Я вижу твой голос".

2021-04-20

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Скоро на "России 1" состоится премьера захватывающей музыкальной игры "Я вижу твой голос". Это – адаптация завоевавшего мировую популярность южно-корейского формата "I can see your voice", сообщили в пресс-службе телеканала.Программа представляет собой музыкальный квест, в котором участники проводят увлекательное расследование, угадывая настоящих певцов и вычисляя подражателей.Премьера шоу "I can see your voice" состоялась в Южной Корее в 2015 году и не теряет популярности у зрителей на протяжении восьми сезонов.Музыкальное шоу получило номинацию на международную премию Emmy, а сам формат был продан в 21 страну мира, включая США, Великобританию, Германию, Китай, Бельгию и многие другие.Теперь всемирно известный проект увидят и российские зрители. Ведущим шоу на телеканале "Россия 1" станет Владимир Маркони, а разоблачать лжевокалистов участнику будут помогать звезды шоу-бизнеса.В каждом выпуске проекта "Я вижу твой голос" участник пытается распознать, кто из шести игроков на сцене действительно умеет петь, а кто только мастерски притворяется, используя по максимуму свой актерский талант в надежде выиграть приз в размере одного миллиона рублей.

