https://ria.ru/20210420/huawei-1729038318.html

Без шума: обзор беспроводных наушников Huawei FreeBuds 4i

Без шума: обзор беспроводных наушников Huawei FreeBuds 4i

Huawei все увереннее укрепляет свои позиции на рынке аудиотехники. В 2020 году компания вошла в пятерку лидеров среди производителей TWS-наушников. Об этом... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T09:23

2021-04-20T09:23

2021-04-20T16:30

huawei technologies

технологии

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Кирилл Каримов. Huawei все увереннее укрепляет свои позиции на рынке аудиотехники. В 2020 году компания вошла в пятерку лидеров среди производителей TWS-наушников. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Strategy Analytics. И вот очередная интересная новинка — TWS-гарнитура Huawei FreeBuds 4i с активным шумоподавлением. Подробнее о модели — в обзоре РИА Новости.Дизайн и конструкция Huawei FreeBuds 4iВнешне новые наушники Huawei выглядят как типичные представители флагманских TWS-гарнитур: глянцевый пластик, кейс с плотной крышкой, цепкие внутренние магниты, которые надежно держат наушники в чехле. Сами наушники напоминают флагманские FreeBuds Pro, но с удлиненной ножкой.На каждом присутствуют силиконовые амбушюры. Они нужны не только для пассивной шумоизоляции, но и как элемент общей эргономики. Кстати, насадки здесь непростые — посадочное отверстие у них овальное и прикрытое сеточкой. Huawei FreeBuds 4i настолько удобно сидят в ушах, что об их существовании можно даже забыть. Более того, форма наушников такова, что они практически не выскальзывают из ушей.Наушники по моде последних лет получили сенсоры нахождения в ушной раковине — вытаскиваем один из них, и воспроизведение становится на паузу. Функция работает адекватно, нет ни заиканий, ни фантомных срабатываний.Зарядный кейс в четвертом поколении изменил форму — он стал овальным. И такой дизайн больше понравится любителям носить наушники в переднем кармане джинсов.На кейсе есть индикатор, отвечающий за информирование о заряде и режиме соединения. На правой грани кнопка, с помощью которой можно принудительно активировать Bluetooth-сопряжение. Но если у вас смартфон Huawei с интерфейсом EMUI 10 и выше, то наушники подключатся автоматически, а телефон продемонстрирует анимацию.Звук, микрофоны и шумоподавление Huawei FreeBuds 4iГлавное в любых наушниках, конечно, как они звучат. Huawei FreeBuds 4i получили десятимиллиметровый динамический излучатель, поддержку аудиокодеков SBC и AAC. Но это сухие характеристики, а на деле звуковая картинка гарнитуры серьезно отличается от большинства конкурентов. Здесь нет перекоса в сторону низких частот, а ведь бас очень любят иные производители, маскируя им скромные аудиовозможности. Huawei это не понадобилось — гарнитура играет сбито, не бубнит и даже не страдает высокочастотным писком. Создатели явно долго прорабатывали настройку звука и как результат Huawei FreeBuds 4i не утомляют даже при долгом прослушивании музыки.В модели напрочь отсутствует раздражающая особенность многих Bluetooth-гарнитур — в FreeBuds 4i нет фонового шипения. Добавляет преимуществ и версия Bluetooth 5.2, благодаря которой соединение с источником звука вышло на иной уровень. Даже в большом городе, где радиопомехи на каждом шагу, гарнитура не запинается и не обрывает связь.Huawei FreeBuds 4i получил по два микрофона на каждом наушнике. Гарнитура хорошо справляется с передачей голоса, собеседники не переспрашивают и не жалуются на связь, даже если вы на оживленной улице.Активную систему шумоподавления в Huawei называют одной из главных фишек FreeBuds 4i. ANC здесь бережет уши пользователя — ощущения заложенности даже после двух часов со включенным шумодавом не возникает. А вот настраивать его интенсивность нельзя, пока такая опция доступна лишь топовым моделям. Шумодав этой модели лучше всего отсекает низкочастотный шум, например, гул офиса или грохот метропоезда.К слову, есть у Huawei FreeBuds 4i и режим звукопроницаемости, когда окружающий пользователя шум транслируется через встроенные микрофоны — бывает полезно, например, для того, чтобы обратиться к коллеге или контролировать происходящее на оживленной улице.Программное обеспечение и автономность Huawei FreeBuds 4iУправлять наушниками можно в фирменном приложении AI Life — универсальной программе для работы с умной техникой Huawei. Сама версия — в магазине AppGallery (с "яблочным" App Store тоже все в порядке). Поэтому просто наведите камеру смартфона на QR-код на упаковке наушников, а дальше все произойдет в автоматическом режиме.В приложении можно посмотреть заряд каждого наушника и кейса, выставить режим шумоподавления или звукопроницаемости, настроить тач-зоны и проверить наличие новой прошивки. В целом программное обеспечение наушников работает стабильно и неприятных сюрпризов не преподносит.Но если вдруг не хочется устанавливать лишнее ПО на телефон, то Huawei FreeBuds 4i можно полноценно управлять и с наушников — например, включить режим ANC получится длинным тапом по правому или левому наушнику.В Huawei заявляют, что наушники могут непрерывно работать до десяти часов, а с подзарядкой от кейса — 22 часа. Личный тест автономности показал, что при использовании ANC наушники с подзарядкой от чехла живут примерно 18 часов, а если отказаться от шумодава и выставить громкость на 60 процентов, то можно получить и 23 часа — это даже больше, чем гарантирует производитель. Наушники разряжаются неравномерно, и правый (видимо, он ведущий при подключении) садится минут на 40 раньше.FreeBuds 4i умеют быстро заряжаться через порт USB-C — пятиминутная зарядка дала полтора часа воспроизведения, а до 100 процентов кейс с наушниками восполняет энергию за час.Модель доступна в угольно-черном, керамическом белом и красном цветах. В России за Huawei FreeBuds 4i просят 7990 рублей, что даже меньше, чем стартовая цена на FreeBuds 3i. До 28 апреля можно оформить предзаказ в фирменном магазине Huawei по специальной цене. С 29 апреля наушники поступят в открытую продажу.

https://ria.ru/20210330/huawei-1603458276.html

https://ria.ru/20210222/naushniki-1598282640.html

https://ria.ru/20210316/huawei-1601449418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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