Горслужбы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль аварийной службы "Мосводоканала"
"Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. По данным синоптиков, сегодня и до 15.00 21 апреля в столице ожидаются дождь, мокрый снег, порывы ветра до 15 метров в секунду. Ожидаемое суммарное количество осадков – до 22 миллиметров, это половина от месячной нормы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания.
"Под особым контролем – объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады и спецтехника предприятий Комплекса городского хозяйства", - говорится в сообщении.
Жителей города призывают быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.