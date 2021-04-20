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Горслужбы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды
Горслужбы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T15:55
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства во вторник.Отмечается, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания.Жителей города призывают быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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telegram (приложение), москва

Горслужбы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

15:55 20.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль аварийной службы "Мосводоканала"
Автомобиль аварийной службы Мосводоканала - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства во вторник.
"Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. По данным синоптиков, сегодня и до 15.00 21 апреля в столице ожидаются дождь, мокрый снег, порывы ветра до 15 метров в секунду. Ожидаемое суммарное количество осадков – до 22 миллиметров, это половина от месячной нормы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания.
"Под особым контролем – объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады и спецтехника предприятий Комплекса городского хозяйства", - говорится в сообщении.
Жителей города призывают быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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