https://ria.ru/20210420/gotovnost-1729118790.html

Горслужбы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Горслужбы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T15:55

2021-04-20T15:55

2021-04-20T15:55

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства во вторник.Отмечается, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания.Жителей города призывают быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20210420/dozhd-1729113045.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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