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Госдеп США назвал Россию агрессором
Госдеп США назвал Россию агрессором
Госдепартамент США рассматривает Россию в контексте ситуации на российско-украинской границе как "агрессора" и не видит признаков того, что Киев предпринимал... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T21:52
2021-04-20T22:00
нед прайс
дмитрий песков
москва
россия
государственный департамент сша
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Госдепартамент США рассматривает Россию в контексте ситуации на российско-украинской границе как "агрессора" и не видит признаков того, что Киев предпринимал шаги, провоцировавшие напряженность, заявил во вторник официальный представитель американского дипведомства Нед Прайс."Позвольте мне выразиться ясно: Россия является агрессором в данной ситуации. Мы не увидели каких-либо признаков того, что Украина занимается провокациями или провоцирует напряженность. Что мы увидели - так это российскую кампанию дезинформации, которая призвана ложно обвинить Украину в действиях, на деле совершенных Кремлем", - сказал Прайс на брифинге.Он подтвердил, что в Вашингтоне "озабочены продолжающимися агрессивными действиями РФ в отношении Украины".Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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нед прайс, дмитрий песков, москва, россия, государственный департамент сша, вашингтон (город), сша, в мире

Госдеп США назвал Россию агрессором

21:52 20.04.2021 (обновлено: 22:00 20.04.2021)
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Госдепартамент США рассматривает Россию в контексте ситуации на российско-украинской границе как "агрессора" и не видит признаков того, что Киев предпринимал шаги, провоцировавшие напряженность, заявил во вторник официальный представитель американского дипведомства Нед Прайс.
"Позвольте мне выразиться ясно: Россия является агрессором в данной ситуации. Мы не увидели каких-либо признаков того, что Украина занимается провокациями или провоцирует напряженность. Что мы увидели - так это российскую кампанию дезинформации, которая призвана ложно обвинить Украину в действиях, на деле совершенных Кремлем", - сказал Прайс на брифинге.
Здание министерства обороны Германии - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 19:55
Германия обвинила Россию в наращивании военного присутствия около Украины
Он подтвердил, что в Вашингтоне "озабочены продолжающимися агрессивными действиями РФ в отношении Украины".
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
Нед ПрайсДмитрий ПесковМоскваРоссияГосударственный департамент СШАВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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