Госдеп США назвал Россию агрессором
21:52 20.04.2021 (обновлено: 22:00 20.04.2021)
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Госдепартамент США рассматривает Россию в контексте ситуации на российско-украинской границе как "агрессора" и не видит признаков того, что Киев предпринимал шаги, провоцировавшие напряженность, заявил во вторник официальный представитель американского дипведомства Нед Прайс.
"Позвольте мне выразиться ясно: Россия является агрессором в данной ситуации. Мы не увидели каких-либо признаков того, что Украина занимается провокациями или провоцирует напряженность. Что мы увидели - так это российскую кампанию дезинформации, которая призвана ложно обвинить Украину в действиях, на деле совершенных Кремлем", - сказал Прайс на брифинге.
Он подтвердил, что в Вашингтоне "озабочены продолжающимися агрессивными действиями РФ в отношении Украины".
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.