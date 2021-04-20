https://ria.ru/20210420/gosdep-1729177750.html

Госдеп США назвал Россию агрессором

Госдеп США назвал Россию агрессором

Госдепартамент США рассматривает Россию в контексте ситуации на российско-украинской границе как "агрессора" и не видит признаков того, что Киев предпринимал... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T21:52

2021-04-20T21:52

2021-04-20T22:00

нед прайс

дмитрий песков

москва

россия

государственный департамент сша

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Госдепартамент США рассматривает Россию в контексте ситуации на российско-украинской границе как "агрессора" и не видит признаков того, что Киев предпринимал шаги, провоцировавшие напряженность, заявил во вторник официальный представитель американского дипведомства Нед Прайс."Позвольте мне выразиться ясно: Россия является агрессором в данной ситуации. Мы не увидели каких-либо признаков того, что Украина занимается провокациями или провоцирует напряженность. Что мы увидели - так это российскую кампанию дезинформации, которая призвана ложно обвинить Украину в действиях, на деле совершенных Кремлем", - сказал Прайс на брифинге.Он подтвердил, что в Вашингтоне "озабочены продолжающимися агрессивными действиями РФ в отношении Украины".Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210420/germaniya-1729167736.html

москва

россия

вашингтон (город)

сша

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нед прайс, дмитрий песков, москва, россия, государственный департамент сша, вашингтон (город), сша, в мире