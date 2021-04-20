https://ria.ru/20210420/gorlovka-1729096053.html
В ДНР завели дело против украинских силовиков после обстрела Горловки
В ДНР завели дело против украинских силовиков после обстрела Горловки
Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрела... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T13:53
2021-04-20T13:53
2021-04-20T13:53
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрела Горловки, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики утром в понедельник из минометов обстреляли поселок шахты Гагарина в Горловке. В результате обстрела был поврежден жилой дом, часть города обесточена."Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, а также подчиненных ему по службе военнослужащих по факту совершения ими террористического акта", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры ДНР.По информации ведомства, уголовное дело возбуждено по статье "теракт", ее санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жило около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210419/donetsk-1728872379.html
https://ria.ru/20210420/donbass-1729042020.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире