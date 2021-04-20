https://ria.ru/20210420/golikova-1729038668.html

Голикова: Россия готова к сотрудничеству в сфере профилактики инфекций

Голикова: Россия готова к сотрудничеству в сфере профилактики инфекций

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия готова к работе по поиску средств диагностики и профилактики инфекций в рамках международного... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T09:24

2021-04-20T09:24

2021-04-20T09:24

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

оон

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия готова к работе по поиску средств диагностики и профилактики инфекций в рамках международного сотрудничества."Россия готова делиться своим опытом, проводить совместные комплексные научные исследования по изучению возбудителей инфекционных болезней и поиску новых средств диагностики и профилактики инфекций, вносить вклад в работу международных организаций системы ООН", - говорится в ее приветствии участникам и организаторам международной конференции "Эпидемиологическое благополучие".

https://ria.ru/20201207/infektsiya-1587968120.html

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2021

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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, оон, общество