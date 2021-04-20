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Руанда заявила об ответственности Парижа за "заранее предвидимый" геноцид
Руанда заявила об ответственности Парижа за "заранее предвидимый" геноцид
Правительство Франции несет ответственность за геноцид в Руанде, который они поддерживали и предвидели, говорится в опубликованном отчете исследователей в... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T01:27
2021-04-20T01:27
франция
руанда
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Правительство Франции несет ответственность за геноцид в Руанде, который они поддерживали и предвидели, говорится в опубликованном отчете исследователей в Руанде.Власти Франции, согласно докладу, оказывали поддержку правительству Руанды во время геноцида, в том числе предоставляли оружие, оборудование, защиту и советы осуществлявшим в стране геноцид. А местные власти, как полагают эксперты, действовали тогда в интересах Франции.Бывший президент Франции Франсуа Миттеран, как считают исследователи в Руанде, также виновен в событиях 1994 года. Он знал о геноциде и поддерживал руандийские власти, несмотря на предупреждения ряда французских политиков.Руандийский отчет был опубликован после похожего доклада комиссии во Франции. Его выводы, как пишут эксперты в Руанде, похожи на заключения французского доклада, однако он содержит больше деталей и охватывает более длинный период времени.Доклад исследовательской комиссии, объем которого более тысячи страниц, был представлен президенту Франции Эммануэлю Макрону 26 марта. Комиссия, которая занималась исследованием этого вопроса в течение двух лет, пришла к выводу, что Франция "оставалась слепой к подготовке" геноцида в Руанде. Однако, по мнению историков, "ничто не доказывает", что Париж был "соучастником" геноцида.В среду, 7 апреля, в 27-ю годовщину геноцида в Руанде Франция открыла архивы, связанные с этим трагическим событием.В 1994 году в Руанде неизвестные сбили пассажирский самолет, в котором летели президент страны Жювеналь Хабиаримана и глава соседнего Бурунди Сиприен Нтарьямира. Гибель президентов использовалась экстремистами из этноса хуту как повод для захвата власти в Руанде и начала геноцида в отношении меньшего по числу этноса тутси и умеренных политиков хуту. С апреля по июнь 1994 года были убиты около 800 тысяч человек – в подавляющем большинстве тутси, а также умеренные хуту, тва и другие.
https://radiosputnik.ria.ru/20200726/1574930453.html
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франция, руанда, в мире

Руанда заявила об ответственности Парижа за "заранее предвидимый" геноцид

01:27 20.04.2021
 
CC BY 2.0 / Francisco Anzola / No trucksРуанда
Руанда - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
CC BY 2.0 / Francisco Anzola / No trucks
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Правительство Франции несет ответственность за геноцид в Руанде, который они поддерживали и предвидели, говорится в опубликованном отчете исследователей в Руанде.
"Мы пришли к выводу, что правительство Франции несет значительную ответственность за то, что они позволили свершиться заранее предвидимому геноциду. На протяжении многих лет французское правительство поддерживало коррумпированный и кровавый режим (бывшего – ред.) президента Руанды Жювеналя Хабиаримана", - говорится в выводах и заключениях доклада, опубликованного на сайте правительства.
Власти Франции, согласно докладу, оказывали поддержку правительству Руанды во время геноцида, в том числе предоставляли оружие, оборудование, защиту и советы осуществлявшим в стране геноцид. А местные власти, как полагают эксперты, действовали тогда в интересах Франции.
Бывший президент Франции Франсуа Миттеран, как считают исследователи в Руанде, также виновен в событиях 1994 года. Он знал о геноциде и поддерживал руандийские власти, несмотря на предупреждения ряда французских политиков.
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Руандийский отчет был опубликован после похожего доклада комиссии во Франции. Его выводы, как пишут эксперты в Руанде, похожи на заключения французского доклада, однако он содержит больше деталей и охватывает более длинный период времени.
Доклад исследовательской комиссии, объем которого более тысячи страниц, был представлен президенту Франции Эммануэлю Макрону 26 марта. Комиссия, которая занималась исследованием этого вопроса в течение двух лет, пришла к выводу, что Франция "оставалась слепой к подготовке" геноцида в Руанде. Однако, по мнению историков, "ничто не доказывает", что Париж был "соучастником" геноцида.
В среду, 7 апреля, в 27-ю годовщину геноцида в Руанде Франция открыла архивы, связанные с этим трагическим событием.
В 1994 году в Руанде неизвестные сбили пассажирский самолет, в котором летели президент страны Жювеналь Хабиаримана и глава соседнего Бурунди Сиприен Нтарьямира. Гибель президентов использовалась экстремистами из этноса хуту как повод для захвата власти в Руанде и начала геноцида в отношении меньшего по числу этноса тутси и умеренных политиков хуту. С апреля по июнь 1994 года были убиты около 800 тысяч человек – в подавляющем большинстве тутси, а также умеренные хуту, тва и другие.
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