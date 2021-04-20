Монстр, табу и сердце моря: победители конкурса All About Photo Awards
Победителем конкурса стал британец Том Прайс (Tom Price) с портретом носильщика, работающего на Барабазаре в Калькутте.
Победителем конкурса стал британец Том Прайс (Tom Price) с портретом носильщика, работающего на Барабазаре в Калькутте.
Индонезийцу Джошуа Ирванди (Joshua Irwandi) присудили второе место за пронзительный кадр "Человеческая цена COVID-19".
Индонезийцу Джошуа Ирванди (Joshua Irwandi) присудили второе место за пронзительный кадр "Человеческая цена COVID-19".
Тройку победителей замкнул ирландский фотограф Джозеф-Филипп Бевиллар (Joseph-Philippe Bevillard) с портретом Кэтлин и Бриджет из общины кочевников.
Тройку победителей замкнул ирландский фотограф Джозеф-Филипп Бевиллар (Joseph-Philippe Bevillard) с портретом Кэтлин и Бриджет из общины кочевников.
Четвертое место досталось испанскому фотографу Хавьеру Арсенильясу (Javier Arcenillas) за "Латидоамерику".
Четвертое место досталось испанскому фотографу Хавьеру Арсенильясу (Javier Arcenillas) за "Латидоамерику".
На пятом месте оказалась работа чилийского фотографа Хавьера Вергары (Javier Vergara), посвященная протестам в Сантьяго.
На пятом месте оказалась работа чилийского фотографа Хавьера Вергары (Javier Vergara), посвященная протестам в Сантьяго.
Портрет 70-летней Ньякек, идущей по затопленной улице в Южном Судане, принес британскому фотографу Питеру Кейтону (Peter Caton) почетное упоминание в конкурсе.
Портрет 70-летней Ньякек, идущей по затопленной улице в Южном Судане, принес британскому фотографу Питеру Кейтону (Peter Caton) почетное упоминание в конкурсе.
"Монстр", попавший в объектив Педро Луиса Ахуриагерры (Pedro Luis Ajuriaguerra), отмечен почетным упоминанием жюри.
"Монстр", попавший в объектив Педро Луиса Ахуриагерры (Pedro Luis Ajuriaguerra), отмечен почетным упоминанием жюри.
Фестиваль, посвященный богу Халди в Индии, собирает тысячи верующих и производит грандиозное впечатление. Кадр Донелла Гумирана (Donell Gumiran) с празднования жюри конкурса удостоило почетного упоминания.
Фестиваль, посвященный богу Халди в Индии, собирает тысячи верующих и производит грандиозное впечатление. Кадр Донелла Гумирана (Donell Gumiran) с празднования жюри конкурса удостоило почетного упоминания.
"Двуглавая гадюка" не испугала сингапурского фотографа Чина Леонга Тео (Chin Leong Teo). Почетное упоминание жюри конкурса All About Photo Awards 2021.
"Двуглавая гадюка" не испугала сингапурского фотографа Чина Леонга Тео (Chin Leong Teo). Почетное упоминание жюри конкурса All About Photo Awards 2021.
"Табу". Кадр, удостоенный почетного упоминания жюри, Фаттах Зиноури (Fattah Zinouri) из Тегерана сделал в домашней студии, когда работал над проектом о жизни афганских иммигрантов в Иране.
"Табу". Кадр, удостоенный почетного упоминания жюри, Фаттах Зиноури (Fattah Zinouri) из Тегерана сделал в домашней студии, когда работал над проектом о жизни афганских иммигрантов в Иране.
Вьетнамский фотограф Фуок Хоай Нгуен (Phuoc Hoai Nguyen) заглянул в "Сердце моря" и покорил жюри конкурса. Кадр отметили почетным упоминанием.
Вьетнамский фотограф Фуок Хоай Нгуен (Phuoc Hoai Nguyen) заглянул в "Сердце моря" и покорил жюри конкурса. Кадр отметили почетным упоминанием.
Яркий и графичный кадр Якуба Вавжака (Jakub Wawrzak) из Польши вошел в число лучших работ конкурса и удостоен почетного упоминания.
Яркий и графичный кадр Якуба Вавжака (Jakub Wawrzak) из Польши вошел в число лучших работ конкурса и удостоен почетного упоминания.
Французский фотограф Орельен Мориссар (Aurelien Morissard), а вслед за ним и жюри не смогли пройти мимо "Демонстрации протеста против законопроекта о глобальной безопасности в Париже". Почетное упоминание в конкурсе.
Французский фотограф Орельен Мориссар (Aurelien Morissard), а вслед за ним и жюри не смогли пройти мимо "Демонстрации протеста против законопроекта о глобальной безопасности в Париже". Почетное упоминание в конкурсе.
"Желание и путь красоты". Работа итальянского фотографа Умберто Вердоливы (Umberto Verdoliva) заворожила экспертов и завоевала почетное упоминание жюри All About Photo Awards 2021.
"Желание и путь красоты". Работа итальянского фотографа Умберто Вердоливы (Umberto Verdoliva) заворожила экспертов и завоевала почетное упоминание жюри All About Photo Awards 2021.
"Стихи для сестер" Хардижанто Будимана (Hardijanto Budiman) из Индонезии отметили почетным упоминанием в конкурсе.
"Стихи для сестер" Хардижанто Будимана (Hardijanto Budiman) из Индонезии отметили почетным упоминанием в конкурсе.