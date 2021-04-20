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Монстр, табу и сердце моря: победители конкурса All About Photo Awards
Монстр, табу и сердце моря: победители конкурса All About Photo Awards
Жюри престижного фотоконкурса All About Photo Awards 2021 подвело итоги. При выборе лучших снимков учитывали творческий подход и художественное мастерство... РИА Новости, 20.04.2021
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фотография
фото
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Жюри престижного фотоконкурса All About Photo Awards 2021 подвело итоги. При выборе лучших снимков учитывали творческий подход и художественное мастерство авторов. Работы лауреатов — в подборке Ria.ru.
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РИА Новости
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5
4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
фотография, фото, фото

Монстр, табу и сердце моря: победители конкурса All About Photo Awards

15:00 20.04.2021 (обновлено: 15:56 20.04.2021)
 
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Жюри престижного фотоконкурса All About Photo Awards 2021 подвело итоги. При выборе лучших снимков учитывали творческий подход и художественное мастерство авторов. Работы лауреатов — в подборке Ria.ru.
© Фото : Tom Price / All About Photo Awards 2021

Победителем конкурса стал британец Том Прайс (Tom Price) с портретом носильщика, работающего на Барабазаре в Калькутте.

Работа британского фотографа Tom Price “Porter”, занявшая первое место в конкурсе All About Photo Awards 2021
1 из 15

Победителем конкурса стал британец Том Прайс (Tom Price) с портретом носильщика, работающего на Барабазаре в Калькутте.

© Фото : Tom Price / All About Photo Awards 2021
© Фото : Joshua Irwandi / All About Photo Awards 2021

Индонезийцу Джошуа Ирванди (Joshua Irwandi) присудили второе место за пронзительный кадр "Человеческая цена COVID-19".

Работа индонезийского фотографа Joshua Irwandi The Human Cost of COVID-19, занявшая второе место в конкурсе All About Photo Awards 2021
2 из 15

Индонезийцу Джошуа Ирванди (Joshua Irwandi) присудили второе место за пронзительный кадр "Человеческая цена COVID-19".

© Фото : Joshua Irwandi / All About Photo Awards 2021
© Фото : Joseph-Philippe Bevillard / All About Photo Awards 2021

Тройку победителей замкнул ирландский фотограф Джозеф-Филипп Бевиллар (Joseph-Philippe Bevillard) с портретом Кэтлин и Бриджет из общины кочевников.

Работа ирландского фотографа Joseph-Philippe Bevillard Kathleen and Bridget, Irish Travellers, Dublin, Ireland 2020, занявшая третье место в конкурсе All About Photo Awards 2021
3 из 15

Тройку победителей замкнул ирландский фотограф Джозеф-Филипп Бевиллар (Joseph-Philippe Bevillard) с портретом Кэтлин и Бриджет из общины кочевников.

© Фото : Joseph-Philippe Bevillard / All About Photo Awards 2021
© Фото : Javier Arcenillas / All About Photo Awards 2021

Четвертое место досталось испанскому фотографу Хавьеру Арсенильясу (Javier Arcenillas) за "Латидоамерику".

Работа испанского фотографа Javier Arcenillas Latidoamerica, занявшая четвертое место в конкурсе All About Photo Awards 2021
4 из 15

Четвертое место досталось испанскому фотографу Хавьеру Арсенильясу (Javier Arcenillas) за "Латидоамерику".

© Фото : Javier Arcenillas / All About Photo Awards 2021
© Фото : Javier Vergara / All About Photo Awards 2021

На пятом месте оказалась работа чилийского фотографа Хавьера Вергары (Javier Vergara), посвященная протестам в Сантьяго.

Работа чилийского фотографа Javier Vergara Chile Resists, занявшая пятое место в конкурсе All About Photo Awards 2021
5 из 15

На пятом месте оказалась работа чилийского фотографа Хавьера Вергары (Javier Vergara), посвященная протестам в Сантьяго.

© Фото : Javier Vergara / All About Photo Awards 2021
© Фото : Peter Caton / All About Photo Awards 2021

Портрет 70-летней Ньякек, идущей по затопленной улице в Южном Судане, принес британскому фотографу Питеру Кейтону (Peter Caton) почетное упоминание в конкурсе.

Работа британского фотографа Peter Caton Portrait of Nyakeak, walking through the floods, удостоенная почетного упоминания в конкурсе All About Photo Awards 2021
6 из 15

Портрет 70-летней Ньякек, идущей по затопленной улице в Южном Судане, принес британскому фотографу Питеру Кейтону (Peter Caton) почетное упоминание в конкурсе.

© Фото : Peter Caton / All About Photo Awards 2021
© Фото : Pedro Luis Ajuriaguerra / All About Photo Awards 2021

"Монстр", попавший в объектив Педро Луиса Ахуриагерры (Pedro Luis Ajuriaguerra), отмечен почетным упоминанием жюри.

Работа испанского фотографа Pedro Luis Ajuriaguerra Monster, удостоенная почетного упоминания в конкурсе All About Photo Awards 2021
7 из 15

"Монстр", попавший в объектив Педро Луиса Ахуриагерры (Pedro Luis Ajuriaguerra), отмечен почетным упоминанием жюри.

© Фото : Pedro Luis Ajuriaguerra / All About Photo Awards 2021
© Фото : Donell Gumiran / All About Photo Awards 2021

Фестиваль, посвященный богу Халди в Индии, собирает тысячи верующих и производит грандиозное впечатление. Кадр Донелла Гумирана (Donell Gumiran) с празднования жюри конкурса удостоило почетного упоминания.

Работа фотографа из ОАЭ Donell Gumiran Haldi festival, удостоенная почетного упоминания в конкурсе All About Photo Awards 2021
8 из 15

Фестиваль, посвященный богу Халди в Индии, собирает тысячи верующих и производит грандиозное впечатление. Кадр Донелла Гумирана (Donell Gumiran) с празднования жюри конкурса удостоило почетного упоминания.

© Фото : Donell Gumiran / All About Photo Awards 2021
© Фото : Chin Leong Teo / All About Photo Awards 2021

"Двуглавая гадюка" не испугала сингапурского фотографа Чина Леонга Тео (Chin Leong Teo). Почетное упоминание жюри конкурса All About Photo Awards 2021.

Работа сингапурского фотографа Chin Leong Teo Two Headed Viper, удостоенная почетного упоминания в конкурсе All About Photo Awards 2021
9 из 15

"Двуглавая гадюка" не испугала сингапурского фотографа Чина Леонга Тео (Chin Leong Teo). Почетное упоминание жюри конкурса All About Photo Awards 2021.

© Фото : Chin Leong Teo / All About Photo Awards 2021
© Фото : Fattah Zinouri / All About Photo Awards 2021

"Табу". Кадр, удостоенный почетного упоминания жюри, Фаттах Зиноури (Fattah Zinouri) из Тегерана сделал в домашней студии, когда работал над проектом о жизни афганских иммигрантов в Иране.

Работа иранского фотографа Fattah Zinouri Taboo, удостоенная почетного упоминания в конкурсе All About Photo Awards 2021
10 из 15

"Табу". Кадр, удостоенный почетного упоминания жюри, Фаттах Зиноури (Fattah Zinouri) из Тегерана сделал в домашней студии, когда работал над проектом о жизни афганских иммигрантов в Иране.

© Фото : Fattah Zinouri / All About Photo Awards 2021
© Фото : Phuoc Hoai Nguyen / All About Photo Awards 2021

Вьетнамский фотограф Фуок Хоай Нгуен (Phuoc Hoai Nguyen) заглянул в "Сердце моря" и покорил жюри конкурса. Кадр отметили почетным упоминанием.

Работа вьетнамского фотографа Phuoc Hoai Nguyen Heart of the sea, удостоенная почетного упоминания в конкурсе All About Photo Awards 2021
11 из 15

Вьетнамский фотограф Фуок Хоай Нгуен (Phuoc Hoai Nguyen) заглянул в "Сердце моря" и покорил жюри конкурса. Кадр отметили почетным упоминанием.

© Фото : Phuoc Hoai Nguyen / All About Photo Awards 2021
© Фото : Jakub Wawrzak / All About Photo Awards 2021

Яркий и графичный кадр Якуба Вавжака (Jakub Wawrzak) из Польши вошел в число лучших работ конкурса и удостоен почетного упоминания.

Работа польского фотографа Jakub Wawrzak Outside the image No. 1, удостоенная почетного упоминания в конкурсе All About Photo Awards 2021
12 из 15

Яркий и графичный кадр Якуба Вавжака (Jakub Wawrzak) из Польши вошел в число лучших работ конкурса и удостоен почетного упоминания.

© Фото : Jakub Wawrzak / All About Photo Awards 2021
© Фото : Aurelien Morissard / All About Photo Awards 2021

Французский фотограф Орельен Мориссар (Aurelien Morissard), а вслед за ним и жюри не смогли пройти мимо "Демонстрации протеста против законопроекта о глобальной безопасности в Париже". Почетное упоминание в конкурсе.

Работа французского фотографа Aurelien Morissard Demonstration against the global security draft law in Paris, удостоенная почетного упоминания в конкурсе All About Photo Awards 2021
13 из 15

Французский фотограф Орельен Мориссар (Aurelien Morissard), а вслед за ним и жюри не смогли пройти мимо "Демонстрации протеста против законопроекта о глобальной безопасности в Париже". Почетное упоминание в конкурсе.

© Фото : Aurelien Morissard / All About Photo Awards 2021
© Фото : Umberto Verdoliva / All About Photo Awards 2021

"Желание и путь красоты". Работа итальянского фотографа Умберто Вердоливы (Umberto Verdoliva) заворожила экспертов и завоевала почетное упоминание жюри All About Photo Awards 2021.

Работа итальянского фотографа Umberto Verdoliva, удостоенная почетного упоминания в конкурсе All About Photo Awards 2021
14 из 15

"Желание и путь красоты". Работа итальянского фотографа Умберто Вердоливы (Umberto Verdoliva) заворожила экспертов и завоевала почетное упоминание жюри All About Photo Awards 2021.

© Фото : Umberto Verdoliva / All About Photo Awards 2021
© Фото : Hardijanto Budiman / All About Photo Awards 2021

"Стихи для сестер" Хардижанто Будимана (Hardijanto Budiman) из Индонезии отметили почетным упоминанием в конкурсе.

Работа индонезийского фотографа Hardijanto Budiman Poems For Sisters, удостоенная почетного упоминания в конкурсе All About Photo Awards 2021
15 из 15

"Стихи для сестер" Хардижанто Будимана (Hardijanto Budiman) из Индонезии отметили почетным упоминанием в конкурсе.

© Фото : Hardijanto Budiman / All About Photo Awards 2021
 
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