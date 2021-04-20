https://ria.ru/20210420/forum-1729094899.html

Боаоский форум подал сигнал к постэпидемическому восстановлению Азии

Боаоский форум подал сигнал к постэпидемическому восстановлению Азии

Более 2,5 тысячи политиков и предпринимателей из 60 с лишним стран мира собрались на открывшемся 18 апреля ежегодном заседании Боаоского азиатского форума,... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T14:19

2021-04-20T14:19

2021-04-20T14:19

россия-китай: главное

всемирный банк

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МОСКВА, 20 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". Более 2,5 тысячи политиков и предпринимателей из 60 с лишним стран мира собрались на открывшемся 18 апреля ежегодном заседании Боаоского азиатского форума, который называют "азиатским давосом". На полях мероприятия опубликован доклад об итогах и перспективах регионального экономического развития. В документе говорится, что в 2021 году в Азии укрепилась тенденция посткоронавирусного восстановления, а темпы роста региональной экономики составят не менее 6,5%.Наблюдатели отмечают, что решение вернуть форум в офлайн-формат уже само по себе демонстрирует уверенность Азии в преодолении эпидемии и экономическом восстановлении.Действительно, на сегодня Азия является одним из наиболее быстроразвивающихся регионов мира. Здесь ширятся инновации, стремительно растет потребительский рынок. Дальнейшие перспективы регионального развития обозначены уже в самих темах нынешнего Боаоского форума. Это взаимодействие в рамках интеграционной инициативы "Один пояс, один путь", продвижение нового витка промышленной революции, стимулирование инновационной деятельности.За последние 20 лет повышение статуса Азии на международной экономической арене тесно связан с развитием Китая, который стал одним из локомотивов регионального развития. В постэпидемическую эпоху Китай стал "центром восстановления Азии". По предварительным подсчетам Всемирного банка, в 2021 году экономический рост в странах Восточной Азии и тихоокеанского региона составит 7,4%, а если исключить из списка Китай – то всего 4,4%.В посткоронавирусную эпоху Китай продолжает продвигать открытость и региональные интеграционные процессы, тем самым внося весомый вклад в развитие региональной экономики. Множество проектов сотрудничества в рамках китайской инициативы "Одного пояса и одного пути" принесли реальную пользу жителям многих стран. Буквально на днях Китай первым завершил процедуру утверждения Всестороннего регионального экономического партнёрства – крупнейшей в мире зоны свободной торговли. Это свидетельствует об уверенности КНР в том, что за открытостью и взаимодействием – будущее регионального развития и процветания.

https://ria.ru/20210414/torgovlya-1728283670.html

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всемирный банк, китай, азия, технологии, экономика