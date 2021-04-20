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Власти Москвы заявили о готовности фонтанов к открытию сезона
Власти Москвы заявили о готовности фонтанов к открытию сезона
Фонтаны в Москве готовы к открытию сезона, сообщил журналистам заместитель мэра столицы в городском правительстве Петр Бирюков. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T07:03
2021-04-20T07:03
2021-04-20T09:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Фонтаны в Москве готовы к открытию сезона, сообщил журналистам заместитель мэра столицы в городском правительстве Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства завершили масштабные работы по подготовке к открытию сезона столичных фонтанов, которые по праву являются одним из символов Москвы. В городе сегодня насчитывается более 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что после расконсервации все фонтаны тщательно промыли специальным шампунем и несколько раз водой, отрегулировали форсунки, проверили лампы подсветки, отремонтировали чаши и парапеты.Бирюков подчеркнул, что подготовка фонтанов начинается еще зимой, работы проходят в коллекторах. Проводится проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости.
Фонтаны в Москве
готовы к открытию сезона, сообщил журналистам заместитель мэра столицы в городском правительстве Петр Бирюков
.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили масштабные работы по подготовке к открытию сезона столичных фонтанов, которые по праву являются одним из символов Москвы. В городе сегодня насчитывается более 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что после расконсервации все фонтаны тщательно промыли специальным шампунем и несколько раз водой, отрегулировали форсунки, проверили лампы подсветки, отремонтировали чаши и парапеты.
Бирюков подчеркнул, что подготовка фонтанов начинается еще зимой, работы проходят в коллекторах. Проводится проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики.