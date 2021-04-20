Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210420/fontany-1729039714.html
Власти Москвы заявили о готовности фонтанов к открытию сезона
Власти Москвы заявили о готовности фонтанов к открытию сезона
Фонтаны в Москве готовы к открытию сезона, сообщил журналистам заместитель мэра столицы в городском правительстве Петр Бирюков. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T07:03
2021-04-20T09:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576613745_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d1b2f96728237b860a601a7d4f8d4832.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Фонтаны в Москве готовы к открытию сезона, сообщил журналистам заместитель мэра столицы в городском правительстве Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства завершили масштабные работы по подготовке к открытию сезона столичных фонтанов, которые по праву являются одним из символов Москвы. В городе сегодня насчитывается более 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что после расконсервации все фонтаны тщательно промыли специальным шампунем и несколько раз водой, отрегулировали форсунки, проверили лампы подсветки, отремонтировали чаши и парапеты.Бирюков подчеркнул, что подготовка фонтанов начинается еще зимой, работы проходят в коллекторах. Проводится проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики.
https://ria.ru/20210417/subbotnik-1728711019.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576613745_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_8d4ed1153ec590277b575b835c423ab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество

Власти Москвы заявили о готовности фонтанов к открытию сезона

07:03 20.04.2021 (обновлено: 09:33 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСезон катания на лодках открылся на ВДНХ
Сезон катания на лодках открылся на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Фонтаны в Москве готовы к открытию сезона, сообщил журналистам заместитель мэра столицы в городском правительстве Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили масштабные работы по подготовке к открытию сезона столичных фонтанов, которые по праву являются одним из символов Москвы. В городе сегодня насчитывается более 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что после расконсервации все фонтаны тщательно промыли специальным шампунем и несколько раз водой, отрегулировали форсунки, проверили лампы подсветки, отремонтировали чаши и парапеты.
Бирюков подчеркнул, что подготовка фонтанов начинается еще зимой, работы проходят в коллекторах. Проводится проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики.
Промывка Ходынского тоннеля - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 14:01
В Москве продолжили работы по благоустройству инфраструктуры
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10На Украине оценили последствия разрыва дипотношений с Россией
04:09Врач оценил шанс повторного заражения COVID-19 в новую волну пандемии
04:04На новой российской станции хотят сделать убежище из салфеток и полотенец
03:36Ученый: глобальное потепление "вернет" Землю на 35 миллионов лет назад
03:21В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
03:20"Известия": в России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию
03:19Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне
03:13Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда
03:10Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников
02:59В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика
02:54В Ленобласти локализовали пожар в промзоне
02:36Названы шесть привычек украинцев, выдающих их за границей
02:25Байден прокомментировал вердикт экс-полицейскому, убившему Флойда
02:19Харрис призвала реформировать криминальную юстицию после вердикта Шовину
02:19Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока
02:10Байден считает вердикт по делу об убийстве Флойда справедливым
02:09Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины
02:06Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию
01:55Сторонники BLM вышли на улицы в Нью-Йорке после вердикта Шовину
01:53Начались съемки фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны"
Лента новостейМолния